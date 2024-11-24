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Posted 24 ноября, 10:54

Published 24 ноября, 10:54

Modified 24 ноября, 10:56

Updated 24 ноября, 10:56

Над Тюменью пролетели военные истребители. Что произошло?

Над Тюменью пролетели военные истребители. Что произошло?

24 ноября 2024, 10:54
Фото: nashgorod.ru.
Жители Тюмени заметили сегодня днем в небе над городом группу военных самолетов-истребителей.
«Были в ТРЦ „Матрёшке“ и заметили самолеты в небе», — сообщили читатели «Нашего Города», приславшие фото истребителей.
Видео: Читатель Нашего Города.

В комментариях в социальных сетях тюменцы пошутили, что это ракеты, выпущенные «Орешником».

«Шапки из фольги у всех есть?» — поинтересовались тюменцы.

По данным источника «Нашего Города», в действительности в небе над Тюменью были замечены самолеты Су-57 — это была авиационная группа «Русские витязи», которая возвращалась на базу с показательных выступлений на авиасалоне в Китае.

Отметим, что днем ранее истребители Су-57 были замечены в небе над Новосибирском.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 21 на 22 ноября тюменцы могли наблюдать в небе пролет ракеты «Союз», запущенной с космодрома Байконур.

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