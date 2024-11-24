Над Тюменью пролетели военные истребители. Что произошло?

Posted 24 ноября, 10:54
Published 24 ноября, 10:54
Modified 24 ноября, 10:56
Updated 24 ноября, 10:56
«Были в ТРЦ „Матрёшке“ и заметили самолеты в небе», — сообщили читатели «Нашего Города», приславшие фото истребителей.
В комментариях в социальных сетях тюменцы пошутили, что это ракеты, выпущенные «Орешником».
«Шапки из фольги у всех есть?» — поинтересовались тюменцы.
По данным источника «Нашего Города», в действительности в небе над Тюменью были замечены самолеты Су-57 — это была авиационная группа «Русские витязи», которая возвращалась на базу с показательных выступлений на авиасалоне в Китае.
Отметим, что днем ранее истребители Су-57 были замечены в небе над Новосибирском.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 21 на 22 ноября тюменцы могли наблюдать в небе пролет ракеты «Союз», запущенной с космодрома Байконур.