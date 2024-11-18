Заживем богато? Какой должна стать Тюменская область к 2030 году

Насчет доступного и комфортного жилья сказать пока сложно, особенно с учетом текущей ставке по ипотеке и стоимости квадратного метра, которая в 2019 году составляла около 63 тысяч рублей, а сейчас подскочила почти до 120 тысяч. Домов стали строить больше, но купить в них квартиру теперь сложнее. Однако впереди еще 5 лет и все может измениться в лучшую сторону.