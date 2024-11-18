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Posted 18 ноября, 01:02

Published 18 ноября, 01:02

Modified 18 ноября, 01:02

Updated 18 ноября, 01:02

Тюменцам рассказали, какой будет Тюменская область в 2030 году

Заживем богато? Какой должна стать Тюменская область к 2030 году

18 ноября 2024, 01:02
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, какой будет Тюменская область в 2030 году

Тюменцам рассказали, какой будет Тюменская область в 2030 году

Правительство региона планирует развитие Тюменской области наперед. Сейчас власти действуют по плану, рассчитанному до 2030 года. Каким должен стать регион через 5 лет и как тюменцев планируют сделать богатыми и счастливыми?

План развития Тюменской области

Планы чиновников всегда амбициозны, а потому и в план развития до 2030 года заложены идеи того, что в Тюменской области будет рождаться все больше детей, жители начнут в разы больше зарабатывать, а все остальные регионы будут ей завидовать. А еще: продолжительность жизни должна вырасти, преступность — сократиться, а воздух и Тура — стать чище. Но обо всем по порядку.

Из стратегии развития региона следует, что всех целей удастся достигнуть, если все будет хорошо в области добычи нефти. К тому же ключевое воздействие на экономику Тюменской области будет оказывать мировая и российская экономика, в том числе обстановка на международных рынках товаров и сырья, колебания курса рубля и другие факторы.

По оценкам властей, реальная зарплата жителей Тюмени будет расти на 1-2% в год, а индекс цен — колебаться в пределах 3-4%. Однако эти планы были построены на анализе обстановки 2019–2020 годов. Традиционно указывалось, что выгодное географическое расположение региона и его природно-ресурсный потенциал, устойчивый экономический рост на протяжении последних лет, рост доходов населения и положительная динамика естественного и миграционного прироста населения создают основу конкурентоспособного развития Тюменской области в перспективе.

На 2019 год ситуация по валовому региональному продукту была таковой:

  • Наибольшая доля добавленной стоимости приходится на промышленность;
  • Основной вклад в ВРП вносят оптовая и розничная торговля, строительство, сельское хозяйство.

По демографической ситуации:

  • Усиливался дисбаланс в возрастной структуре населения;
  • Демографическая нагрузка на трудоспособное население увеличилась в 1,5 раза.

По вопросу уровня жизни населения:

  • Денежные доходы населения выросли в 2,1 раза к 2007 году;
  • Среднемесячная заработная плата выросла в 2,8 раза;
  • Заработная плата остается главным источником дохода жителей.

Но экономическая ситуация была непростой. Разница между зарплатами в сфере добычи нефти и текстильном производстве была почти девятикратной, а безработица в 2018 году составила 4,5%. Власти отметили сильные и слабые стороны региона на 2019–2020 годы, а также оценили угрозы и возможности для экономики.

Угрозы Тюменской областиУгрозы Тюменской области
Возможности Тюменской области.Возможности Тюменской области.
Угрозы Тюменской области. Фото: nashgorod.ru

Анализ сильных и слабых сторон Тюменской области открывает глаза на значительные конкурентные преимущества региона в экономической и социальной сферах.

Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года.Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года.
Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года. Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года.
Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года. Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года.
Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года.Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года.
Сильные и слабые стороны Тюменской области на период составления плана до 2020-го года.. Фото: nashgorod.ru
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Эти преимущества обусловлены богатством ресурсов, высоким уровнем производства и выгодным географическим положением. Однако наряду с достоинствами есть и недостатки. К ним относятся:

  • устаревшие основные фонды;
  • ограниченные финансовые ресурсы;
  • невысокая инновационная активность.

Существуют и угрозы, которые могут негативно сказаться на развитии экономики и социальной сферы: возможное ухудшение геополитической обстановки, ограничение доступа к кредитам и трудности с привлечением зарубежных технологий.

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Варианты развития Тюменской области

Власти продумали два сценария, которые зависят от внешних и внутренних условий. Первые определяются динамикой национальной и мировой экономик, вторые связаны с особенностями экономического роста региона.

Первый вариант — консервативный

Этот сценарий предполагает умеренный экономический рост, основанный на развитии традиционных секторов экономики без существенной трансформации, отчасти из-за невысокого инвестиционного спроса.

Промышленность области модернизируют с особым вниманием к нефтедобыче, машиностроению и пищевой промышленности. К 2030 году ожидается увеличение инвестиций в транспорт и связь, в то время как другие секторы останутся на прежнем уровне.

Негативные внешние условия для России могут оказать дополнительное давление на экономику области, что приведет к замедлению темпов роста и износу производственных активов.

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Второй вариант — базовый

Он направлен на модернизацию традиционных секторов экономики, развитие производства с высокой добавленной стоимостью, а также высокотехнологичных секторов и сферы услуг. Основные акценты сделаны на усилении инноваций, создании кластеров и повышении научно-образовательного потенциала.

Планируется реализация крупных инвестпроектов, модернизация основных фондов, совершенствование инфраструктуры и рост числа малых и средних предприятий. Экспорт продукции с высокой степенью переработки, расширение внешнеэкономической деятельности и увеличение заработной платы должны способствовать активизации потребительского спроса.

Выбор был сделан в пользу базового, более оптимистичного, сценария, который призван внести изменения в экономику Тюменской области. Ожидается рост высокотехнологичных секторов, повышение уровня жизни населения, улучшение инфраструктуры и укрепление конкурентоспособности на рынках.

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Приоритеты региона

В основе политики Тюменской области и планах на ее дальнейшее развитие лежат три приоритета, на основе которых были поставлены стратегические цели и конкретные задачи для устойчивого и сбалансированного развития региона.

Приоритеты Тюменской области.Приоритеты Тюменской области.
Приоритеты Тюменской области.Приоритеты Тюменской области.
Приоритеты Тюменской области.Приоритеты Тюменской области.
Приоритеты Тюменской области.. Фото: nashgorod.ru

Как Тюменская область должна стать лучше?

Планы властей выглядят амбициозно. Реализовывать их будут в три этапа.

Этапы развития Тюменской области.Этапы развития Тюменской области.
Этапы развития Тюменской области.. Фото: nashgorod.ru

Все идет по плану?

Все подводные камни в долгосрочном планировании учесть нельзя. Регион планировал активно развивать экспорт, так как с 2015 по 2018 год стабильно росло число стран, с которыми торговала Тюменская область. В лидерах были Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Франция и Германия. Сейчас очевидно, что расширение внешнеэкономической деятельности в сложившихся обстоятельствах затруднено.

Тем не менее нефтегазовый кластер региона активно развивается. По итогам 2023 года число его участников достигло 143, включая предприятия из 22 регионов России, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Удалось примерно с двух лет до полугода сократить время перехода от разработки образца продукции до опытно-промышленной эксплуатации на нефтегазовых месторождениях.

Но удалось ли региону приблизиться к достижению целей, завязанных на главной ценности — человеке? По плану жизнь в регионе должна была стать безопаснее. Отчасти он выполнен, так как в 2019 году в регионе фиксировалось около 26,6 тысячи преступлений, по итогам 2023 года их стало 24,5 тысячи.

Насчет доступного и комфортного жилья сказать пока сложно, особенно с учетом текущей ставке по ипотеке и стоимости квадратного метра, которая в 2019 году составляла около 63 тысяч рублей, а сейчас подскочила почти до 120 тысяч. Домов стали строить больше, но купить в них квартиру теперь сложнее. Однако впереди еще 5 лет и все может измениться в лучшую сторону.

Также жители региона к 2030 году должны стать здоровее и жить дольше. По итогам 2019 года средняя продолжительность жизни составляла 73,7 года, к 2024 году она выросла до 75 лет.

Планировалось укреплять институт семьи. Однако в январе 2023-го был побит восьмилетний рекорд по разводам. По данным Росстата, в 2019 году было зафиксировано 18,8 расторгнутых брака. В 2023 году органы ЗАГС зарегистрировали развод более 21 тысячи пар.

С рождаемостью тоже пока беда. В Тюменской области она падает восемь лет подряд. Если в 2012 году на свет появились 23 тысячи малышей, то в 2022 году только 18 тысяч. А по итогам 2023 года показатель рождаемости снизился еще на 10,8%.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что у региона был план развития до 2020-го года. Что удалось выполнить, а что нет?

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