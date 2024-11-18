Заживем богато? Какой должна стать Тюменская область к 2030 году

Posted 18 ноября, 01:02
Published 18 ноября, 01:02
Modified 18 ноября, 01:02
Updated 18 ноября, 01:02
Планы чиновников всегда амбициозны, а потому и в план развития до 2030 года заложены идеи того, что в Тюменской области будет рождаться все больше детей, жители начнут в разы больше зарабатывать, а все остальные регионы будут ей завидовать. А еще: продолжительность жизни должна вырасти, преступность — сократиться, а воздух и Тура — стать чище. Но обо всем по порядку.
Из стратегии развития региона следует, что всех целей удастся достигнуть, если все будет хорошо в области добычи нефти. К тому же ключевое воздействие на экономику Тюменской области будет оказывать мировая и российская экономика, в том числе обстановка на международных рынках товаров и сырья, колебания курса рубля и другие факторы.
По оценкам властей, реальная зарплата жителей Тюмени будет расти на 1-2% в год, а индекс цен — колебаться в пределах 3-4%. Однако эти планы были построены на анализе обстановки 2019–2020 годов. Традиционно указывалось, что выгодное географическое расположение региона и его природно-ресурсный потенциал, устойчивый экономический рост на протяжении последних лет, рост доходов населения и положительная динамика естественного и миграционного прироста населения создают основу конкурентоспособного развития Тюменской области в перспективе.
На 2019 год ситуация по валовому региональному продукту была таковой:
По демографической ситуации:
По вопросу уровня жизни населения:
Но экономическая ситуация была непростой. Разница между зарплатами в сфере добычи нефти и текстильном производстве была почти девятикратной, а безработица в 2018 году составила 4,5%. Власти отметили сильные и слабые стороны региона на 2019–2020 годы, а также оценили угрозы и возможности для экономики.
Анализ сильных и слабых сторон Тюменской области открывает глаза на значительные конкурентные преимущества региона в экономической и социальной сферах.
Эти преимущества обусловлены богатством ресурсов, высоким уровнем производства и выгодным географическим положением. Однако наряду с достоинствами есть и недостатки. К ним относятся:
Существуют и угрозы, которые могут негативно сказаться на развитии экономики и социальной сферы: возможное ухудшение геополитической обстановки, ограничение доступа к кредитам и трудности с привлечением зарубежных технологий.
Власти продумали два сценария, которые зависят от внешних и внутренних условий. Первые определяются динамикой национальной и мировой экономик, вторые связаны с особенностями экономического роста региона.
Этот сценарий предполагает умеренный экономический рост, основанный на развитии традиционных секторов экономики без существенной трансформации, отчасти из-за невысокого инвестиционного спроса.
Промышленность области модернизируют с особым вниманием к нефтедобыче, машиностроению и пищевой промышленности. К 2030 году ожидается увеличение инвестиций в транспорт и связь, в то время как другие секторы останутся на прежнем уровне.
Негативные внешние условия для России могут оказать дополнительное давление на экономику области, что приведет к замедлению темпов роста и износу производственных активов.
Он направлен на модернизацию традиционных секторов экономики, развитие производства с высокой добавленной стоимостью, а также высокотехнологичных секторов и сферы услуг. Основные акценты сделаны на усилении инноваций, создании кластеров и повышении научно-образовательного потенциала.
Планируется реализация крупных инвестпроектов, модернизация основных фондов, совершенствование инфраструктуры и рост числа малых и средних предприятий. Экспорт продукции с высокой степенью переработки, расширение внешнеэкономической деятельности и увеличение заработной платы должны способствовать активизации потребительского спроса.
Выбор был сделан в пользу базового, более оптимистичного, сценария, который призван внести изменения в экономику Тюменской области. Ожидается рост высокотехнологичных секторов, повышение уровня жизни населения, улучшение инфраструктуры и укрепление конкурентоспособности на рынках.
В основе политики Тюменской области и планах на ее дальнейшее развитие лежат три приоритета, на основе которых были поставлены стратегические цели и конкретные задачи для устойчивого и сбалансированного развития региона.
Планы властей выглядят амбициозно. Реализовывать их будут в три этапа.
Все подводные камни в долгосрочном планировании учесть нельзя. Регион планировал активно развивать экспорт, так как с 2015 по 2018 год стабильно росло число стран, с которыми торговала Тюменская область. В лидерах были Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Франция и Германия. Сейчас очевидно, что расширение внешнеэкономической деятельности в сложившихся обстоятельствах затруднено.
Тем не менее нефтегазовый кластер региона активно развивается. По итогам 2023 года число его участников достигло 143, включая предприятия из 22 регионов России, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Удалось примерно с двух лет до полугода сократить время перехода от разработки образца продукции до опытно-промышленной эксплуатации на нефтегазовых месторождениях.
Но удалось ли региону приблизиться к достижению целей, завязанных на главной ценности — человеке? По плану жизнь в регионе должна была стать безопаснее. Отчасти он выполнен, так как в 2019 году в регионе фиксировалось около 26,6 тысячи преступлений, по итогам 2023 года их стало 24,5 тысячи.
Насчет доступного и комфортного жилья сказать пока сложно, особенно с учетом текущей ставке по ипотеке и стоимости квадратного метра, которая в 2019 году составляла около 63 тысяч рублей, а сейчас подскочила почти до 120 тысяч. Домов стали строить больше, но купить в них квартиру теперь сложнее. Однако впереди еще 5 лет и все может измениться в лучшую сторону.
Также жители региона к 2030 году должны стать здоровее и жить дольше. По итогам 2019 года средняя продолжительность жизни составляла 73,7 года, к 2024 году она выросла до 75 лет.
Планировалось укреплять институт семьи. Однако в январе 2023-го был побит восьмилетний рекорд по разводам. По данным Росстата, в 2019 году было зафиксировано 18,8 расторгнутых брака. В 2023 году органы ЗАГС зарегистрировали развод более 21 тысячи пар.
С рождаемостью тоже пока беда. В Тюменской области она падает восемь лет подряд. Если в 2012 году на свет появились 23 тысячи малышей, то в 2022 году только 18 тысяч. А по итогам 2023 года показатель рождаемости снизился еще на 10,8%.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что у региона был план развития до 2020-го года. Что удалось выполнить, а что нет?