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Posted 24 ноября, 08:30

Published 24 ноября, 08:30

Modified 24 ноября, 11:17

Updated 24 ноября, 11:17

Тюменские полицейские, обвиненные в пытках, отправились на СВО

Тюменские полицейские, обвиненные в пытках, отправились на СВО

24 ноября 2024, 08:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В настоящее время суд приостановил разбирательства по уголовному делу о пытках в отделе полиции на Тульской.

По данным инсайдера, бывшие сотрудники полиции Александр Плотников и Дмитрий Присяжный, которым было предъявлено обвинение в избиении одного из подозреваемых в преступлении, уехали на СВО, пишет 72.RU.

Напомним, уголовное дело на Присяжного и Плотникова возбудили в мае 2023 года. Правоохранителей обвинили в том, в октябре 2021 года они в течение ночи избивали и пытали током молодого человека, который обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля. В итоге его вынудили подписать признание в угоне своего и других автомобилей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске уволили начальника линейного отделения полиции на транспорте. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

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