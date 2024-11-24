Тюменские полицейские, обвиненные в пытках, отправились на СВО

Напомним, уголовное дело на Присяжного и Плотникова возбудили в мае 2023 года. Правоохранителей обвинили в том, в октябре 2021 года они в течение ночи избивали и пытали током молодого человека, который обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля. В итоге его вынудили подписать признание в угоне своего и других автомобилей.