Тюменские полицейские, обвиненные в пытках, отправились на СВО

Posted 24 ноября, 08:30
Published 24 ноября, 08:30
Modified 24 ноября, 11:17
Updated 24 ноября, 11:17
По данным инсайдера, бывшие сотрудники полиции Александр Плотников и Дмитрий Присяжный, которым было предъявлено обвинение в избиении одного из подозреваемых в преступлении, уехали на СВО, пишет 72.RU.
Напомним, уголовное дело на Присяжного и Плотникова возбудили в мае 2023 года. Правоохранителей обвинили в том, в октябре 2021 года они в течение ночи избивали и пытали током молодого человека, который обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля. В итоге его вынудили подписать признание в угоне своего и других автомобилей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске уволили начальника линейного отделения полиции на транспорте. Его обвинили в превышении должностных полномочий.