Вознаграждение 1 миллион: в Тюмени разыскивают опасного маньяка

Posted 24 ноября, 11:13
Published 24 ноября, 11:13
Modified 24 ноября, 11:37
Updated 24 ноября, 11:37
В ориентировке указано, что Андреев родился в 1957 году в поселке Шалкарский Оренбургской области. Рост 173 см, возраст 67 лет, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие.
Особые приметы: на верхней и нижней челюстях установлены «золотые» зубы, на животе — шрам после операции по удалению язвы.
«За информацию способствующую задержанию преступника, губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 тысяч рублей, МВД России в размере 1 миллиона рублей», — указано в ориентировке, опубликованной на сайте УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени идут поиски пропавшего учителя с Кипра. 25-летний Станислав Костенко прилетел в областную столицу из Республики Кипр в начале сентября, после чего бесследно исчез.