nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 11:13

Published 24 ноября, 11:13

Modified 24 ноября, 11:37

Updated 24 ноября, 11:37

Вознаграждение 1 миллион: в Тюмени разыскивают опасного маньяка

Вознаграждение 1 миллион: в Тюмени разыскивают опасного маньяка

24 ноября 2024, 11:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Преступления
В областной столице ищут Валерия Андреева, причастного к восьми случаям исчезновения и изнасилования женщин с 2006 по 2013 годы.

В ориентировке указано, что Андреев родился в 1957 году в поселке Шалкарский Оренбургской области. Рост 173 см, возраст 67 лет, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие.

Фото: УМВД по Тюменской области

Особые приметы: на верхней и нижней челюстях установлены «золотые» зубы, на животе — шрам после операции по удалению язвы.

«За информацию способствующую задержанию преступника, губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 тысяч рублей, МВД России в размере 1 миллиона рублей», — указано в ориентировке, опубликованной на сайте УМВД по Тюменской области.
Пропавшие без вести: про исчезнувших в Тюмени с 1997 года детей сняли фильм
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени идут поиски пропавшего учителя с Кипра. 25-летний Станислав Костенко прилетел в областную столицу из Республики Кипр в начале сентября, после чего бесследно исчез.

Читайте также:
Над Тюменью пролетели военные истребители. Что произошло?Земельный участок под КРТ выставили на продажу в Тюмени за 4 тысячи рублейБолее 30 тюменок стали мамами после 45 лет
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Преступники#Новости тюмени#Розыск#Убийства#Изнасилования#Преступления#Маньяки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика