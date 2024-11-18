Путь насилия: школы Тюмени захлестнула волна конфликтов с детьми мигрантов

В последнее время все чаще конфликты с детьми иностранцев в Тюмени становятся поводом для бурных обсуждений и споров. Так недавно стало известно, что в одной из школ города сын мигрантов избил одноклассника. По сети разлетелось видео, на котором запечатлено, как иностранный подросток под подбадривающие возгласы своих сверстников бьет одного из школьников. Причиной драки якобы стали оскорбления в адрес родных драчуна.