Путь насилия: школы Тюмени захлестнула волна конфликтов с детьми мигрантов

Posted 18 ноября, 05:53
Published 18 ноября, 05:53
Modified 18 ноября, 05:56
Updated 18 ноября, 05:56
В образовательных учреждениях Тюменской области в настоящее время обучается более двух с половиной тысяч детей из семей, приехавших из других стран, об этом «Нашему городу» сообщили в правительстве Тюменской области.
«Каждый ребенок получает психолого-педагогическое сопровождение и включен в мероприятия по языковой и социальной адаптации», — подчеркнули чиновники.
Вместе с тем регион уже получил рекомендации по уменьшению числа детей мигрантов, которые плохо говорят по-русски, до трех человек в классе. Власти уже работают над реализацией поставленных задач.
Однако многие считают, что эта мера не решает проблему. В последнее время в тюменских школах участились конфликты с участием детей мигрантов. Некоторые родители предлагают запретить детям мигрантов учиться в одном классе с местными детьми или, как минимум, отстранять их от учёбы в случае возникновения конфликтов.
«Страшно за детей. Почему им приходится учиться в классах с агрессивными детьми мигрантов и никакой управы на них нет. Такого не должно быть», — считает тюменская мама двоих детей Ирина Косых.
Сейчас в школах дети мигрантов обучаются на тех же условиях, что и местные ребятишки. школы не могут отказать иностранцам в предоставлении места в образовательном учреждении.
В последнее время все чаще конфликты с детьми иностранцев в Тюмени становятся поводом для бурных обсуждений и споров. Так недавно стало известно, что в одной из школ города сын мигрантов избил одноклассника. По сети разлетелось видео, на котором запечатлено, как иностранный подросток под подбадривающие возгласы своих сверстников бьет одного из школьников. Причиной драки якобы стали оскорбления в адрес родных драчуна.
Однако позже в суть попали видео с извинениями зачинщика конфликта. На произошедший инцидент уже отреагировали активисты «Русской общины». По словам общественников, в ближайшее время они планируют найти родителей драчуна и «оказать помощь в переезде в родную страну». Сейчас ситуация находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.
Ранее по сети в Тюмени разлетелись другие видеоролики, на них представители, так называемой, «банды азербайджанцев» избивали людей в ТРЦ города. Сейчас дело фигурантов рассматривается в суде, только одному из них исполнилось 18 лет.
Активно обсуждался и конфликт в школе №9 на улице Шишкова. Сообщалось, что там дети мигрантов объединяются в группы по 30 человек и проявляют агрессию по отношению к своим сверстникам. Они также могут быть грубы с учителями и родителями.
Одна из матерей сообщила «Нашему городу», что её ребёнок стал жертвой нападений со стороны группы детей, которые даже вымогают у своих сверстников деньги. Однако директор школы № 9 Евгений Кальченко в беседе с нашим корреспондентом отказался комментировать ситуацию.
После ряда таких инцидентов многие тюменские родители стали беспокоиться о том, что их дети учатся с мигрантами, которые могут проявлять агрессию. Причем, судя по записям, делают это порою достаточно жестоко.
Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев считает, что проблема с детьми мигрантов кроется в отсутствии необходимых адаптационных механизмов и условий для детей, которые плохо владеют языком.
«Адаптация должна вестись и для детей, в класс к которым переходит иностранец. Важно создать условия для того, чтобы другие дети его не травили за отличие во внешнем виде, акцент и другие проявления. Педагоги у нас тоже не все понимают, как работать с детьми мигрантов и как их интегрировать в класс», — говорит Ковалев.
Эксперт считает, что многие случаи не раскрываются в полной мере, и вполне вероятно, что дети иностранцев подвергаются оскорблениям и нападкам со стороны сверстников, что и вынуждает их защищаться путем проявления агрессии.
Однако, как говорит политолог Максим Дерябин, проблема может крыться и в воспитании, применяемом в семьях мигрантов. Другой менталитет может диктовать отличные от привычных установки, передаваемые детям от взрослых.
«Вполне имеет место быть, что детей учат кулаками отстаивать свои границы и на оскорбления реагировать насилием. Некоторые религиозные течения народов это даже поощряют, если деяние совершено в целях защиты. А потому вопросы есть и к семьям, которые не учат детей сосуществовать мирно со сверстниками и решать проблемы словесно», — уверен Дерябин.
Более того, по словам специалиста, незнание русского языка зачастую вовсе исключает возможность мирного решения конфликта. А потому в ход и идут кулаки.
При этом отчужденные от основной группы дети иностранцев активно сбиваются в группы, чтобы оказывать друг другу поддержку и чувствовать себя безопаснее, об этом говорит Петр Зосимов, психолог, изучающий межнациональные отношения.
«Это закономерный процесс. Детям сложнее принимать тех, кто от них отличается. Если не ведется должная работа в этом направлении, то ребенок-иностранец становится изгоем. Более того, не стоит исключать и влияние родителей, которые дома могут очень резко высказываться о мигрантах и иностранцах, что очень быстро перенимают дети», — указывает специалист.
Факт того, что в настоящее время неприязнь к людям другой национальности проявляется уже в раннем возрасте подтверждает и детский психолог Наталья Наумова. Она обращает внимание на то, что уроки толерантности в школах проводятся нечасто, а в некоторых случаях их заменяют навязыванием негативного отношения к представителям других национальностей.
«В 2010-х годах в образовательных учреждениях Тюмени активно продвигали идеи терпимости и уважения к другим культурам, даже выделяли специальный день в календаре. Но сейчас это встречается гораздо реже. В то же время в речи детей всё чаще можно услышать неуважительные высказывания в адрес людей других национальностей. Часто такая позиция формируется под воздействием социальных сетей или родителей, которые советуют своим детям избегать общения с представителями других культур. Таким образом, отчуждение между людьми начинает закладываться с самого раннего возраста», — рассказала эксперт корреспонденту «Нашего города».
По её словам, такой подход родителей не только формирует негативное отношение их детей к людям другой национальности, но и влияет на сверстников, которые становятся объектами такого отношения. Это может привести к агрессии и протестам со стороны отчуждённого ученика.
Эксперты видят путь решения проблемы в усилении механизмов адаптации. Как объяснили корреспонденту издания в правительстве региона, с 2023 года в Тюменской области реализуется проект «Мой новый друг», в рамках которого за каждым учеником закрепляется волонтёр из числа иностранных студентов, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях и вузах Тюменской области. Однако специалисты говорят о том, что для более эффективной адаптации необходимо:
Сейчас, например, в Москве уже открыты подготовительные центры для детей мигрантов, в Татарстане созданы программы межкультурного обмена, а в Санкт-Петербурге введены спецкурсы для учителей. Однако необходимость в применении этих мер может снизиться, так как сейчас активно обсуждается запрет на перевоз семей трудовых мигрантов. Об этой инициативе депутатов недавно доложили президенту РФ Владимиру Путину. Инициативу уже поддержали в Госдуме, а петицию с требованием запретить перевозить семьи мигрантам поддержали более 400 тысяч человек.
Такая мера существенно сократит численность иностранцев в школах, в частности, станет меньше детей, которые плохо знают язык. Однако это все же не исключит иностранных учеников из школ региона, а потому все же важно более обстоятельно подходить к интеграции иностранцев в российские классы и подготовке местных школьников к обучению рядом с тем, кто на них не похож.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что неадекватному посетителю ресторана «Тесла Бургер» в Тобольске грозит уголовное наказание за хулиганство с применением насилия. Мигрант опрокинул на кассира поднос с остатками еды.