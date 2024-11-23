Бастрыкин заинтересовался делом 16-летнего мигранта из Тюмени, избившего ребенка

Инцидент произошел во второй половине дня в лицее №93. Там 16-летний мигрант избил 13-летнего школьника. Последний получил серьезные травмы в ходе драки. По словам отца пострадавшего мальчика, семья обидчика его сына буквально недавно получила российское гражданство. Известно, что драчун занимается рукопашными боями и регулярно издевается над ребятами славянской внешности.