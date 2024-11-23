Бастрыкин заинтересовался делом 16-летнего мигранта из Тюмени, избившего ребенка

Posted 23 ноября, 05:13
Published 23 ноября, 05:13
Modified 23 ноября, 05:15
Updated 23 ноября, 05:15
Инцидент произошел во второй половине дня в лицее №93. Там 16-летний мигрант избил 13-летнего школьника. Последний получил серьезные травмы в ходе драки. По словам отца пострадавшего мальчика, семья обидчика его сына буквально недавно получила российское гражданство. Известно, что драчун занимается рукопашными боями и регулярно издевается над ребятами славянской внешности.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время ведется расследование.
Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин заинтересовался дракой в тюменской школе с участием детей мигрантов. В отношении сотрудников школы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».