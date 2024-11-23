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Posted 23 ноября, 05:13

Published 23 ноября, 05:13

Modified 23 ноября, 05:15

Updated 23 ноября, 05:15

Бастрыкин заинтересовался делом подростка-мигранта, избившего ребенка в Тюмени

Бастрыкин заинтересовался делом 16-летнего мигранта из Тюмени, избившего ребенка

23 ноября 2024, 05:13
Фото: 1MI.

Бастрыкин заинтересовался делом подростка-мигранта, избившего ребенка в Тюмени

Сюжет
Драка
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после публикации «Нашего Города» поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения 13-летнего подростка в тюменском лицее.

Инцидент произошел во второй половине дня в лицее №93. Там 16-летний мигрант избил 13-летнего школьника. Последний получил серьезные травмы в ходе драки. По словам отца пострадавшего мальчика, семья обидчика его сына буквально недавно получила российское гражданство. Известно, что драчун занимается рукопашными боями и регулярно издевается над ребятами славянской внешности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время ведется расследование.

Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин заинтересовался дракой в тюменской школе с участием детей мигрантов. В отношении сотрудников школы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».

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