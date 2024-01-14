Итоги недели: автобусный коллапс, коммунальные аварии, снижение цен на яйца

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
На этой неделе жители Тюмени массово жаловались на нехватку общественного транспорта. Горожане отмечали, что вследствие корректировки автобусных маршрутов теперь просто не могут дождаться автобусов. Некоторые района города и вовсе оказались отрезаны от центра.
Настоящей катастрофой обернулась транспортная реформа для жителей микрорайона Лесной. Горожане с 1 января фактически оказались отрезаны от города. С начала этого года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80. Однако из-за смены движения последнего (сокращения маршрута) массово уволились водители — им стало просто не выгодно работать на линии. В итоге на весь микрорайон осталось всего два автобуса.
Возмущенные жители «Лесного» даже записали видеообращение, адресованное главе города Руслану Кухаруку, с требованием решить проблему с общественным транспортом. С аналогичной проблемой столкнулись и тюменцы из других районов областной столицы.
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на жалобы тюменцев отреагировал и заверил, что будут предприняты все необходимые меры для решения данного вопроса. В свою очередь руководитель департамента транспорта Тюмени Евгений Сорокин отметил, что после формирования пассажиропотока будут внесены корректировки в графики и схемы движения автобусных маршрутов, на которые жалуются жители Тюмени.
В Тюмени 9 января из-за порыва на тепломагистрали без горячей воды и отопления остались дома, расположенные в районе Войновка. Были закрыты детские сады и школы. Также перебои в теплоснабжении были зафиксированы на улицах Тимирязева, Транспортной и Пархоменко.
11 января в областной столице очередная коммунальная авария привела к отключению водоснабжения на КПД — в районе улицы Рижской без воды остались семь домов и детский сад № 87.
Заметим, с начала января в Тюмени уже произошло несколько крупных коммунальных аварий. 4 января без тепла и горячей воды из-за порыва на тепломагистрали остались десятки домов на Лесобазе.
10 января президент России Владимир Путин опробовал во время визита в Чукотский автономный округ снегоболотоход «Хищник», который производится в Тобольском районе. Фото внедорожника, на котором передвигается глава государства, опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.
Однако, с машиной, как выяснилось позже, оказалось не так все хорошо пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков остался недоволен качеством снегоболотохода.
«Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — прокомментировал свои ощущения от поездки на «Хищнике» представитель Кремля.
Он пояснил, что по дороге водитель внедорожника рассказал, как ему пришлось самому докручивать детали, чтобы усовершенствовать машину. Производители тобольского «Хищника» пообещали, в свою очередь, учесть замечания Пескова.
«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. В России около 160 компаний производят вездеходы — конкуренция очень жесткая, но мы стараемся не отставать: свою технику совершенствуем, дорабатываем, у нас есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других. Конечно, если возникают замечания — стараемся оперативно устранять», — сообщил директор предприятия Максим Мезенин.
В среднем стоимость данного продукта с начала января снизилась более чем на 10%. Сегодня в тюменских магазинах десяток яиц категории С1 продают по 99 — 119 рублей, отборные стоят от 120 до 140 рублей за десяток.
В некоторых гипермаркетах, «Ленте», «Метро» и «Ашане», в частности, можно найти десяток по цене от 88 рублей. В отдельных магазинах, правда, стоимость яиц превышает 130-189 рублей за десяток.
По данным Министерства сельского хозяйства России, за последние две недели в целом по стране цены на яйца у производителей снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. Ведомство держит на контроле вопрос по стабилизации цен на данный социально-значимый продукт.
Тюменская река Тура продолжает терять воду. За минувшие сутки река потеряла 3 сантиметра и по прогнозам специалистов может потерять еще больше. Сейчас уровень воды в Туре упал до -48 сантиметров по уровню гидропоста.
По мнению экспертов, спасти Туру еще можно, однако это требует крупных вложений, больших трудозатрат и проведения огромного пласта работ с предпринимателями, оккупировавшими берега реки.
По словам Александра Моторина, доктора сельскохозяйственных наук, региону вполне по силам провести работы на реке, которые требуются уже давно. В частности власти могут:
Также стоит сместить приоритетные позиции и поставить вопросы экологии выше желания быстрого экономического развития. А потому экологи убеждены, что сейчас защита и строительство будущего кампуса — задача второстепенная, которая точно проигрывает необходимости спасать реку, которая питает водой весь город.