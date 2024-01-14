Итоги недели: автобусный коллапс, коммунальные аварии, снижение цен на яйца

Настоящей катастрофой обернулась транспортная реформа для жителей микрорайона Лесной. Горожане с 1 января фактически оказались отрезаны от города. С начала этого года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80. Однако из-за смены движения последнего (сокращения маршрута) массово уволились водители — им стало просто не выгодно работать на линии. В итоге на весь микрорайон осталось всего два автобуса.