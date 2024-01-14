nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Итоги недели: автобусный коллапс, коммунальные аварии, снижение цен на яйца

Итоги недели: автобусный коллапс, коммунальные аварии, снижение цен на яйца

14 января 2024, 12:33
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — автобусный коллапс в городе, коммунальные аварии, падение уровня воды в Туре, снижение стоимости куриных яиц.
Сюжет
Итоги
Фото: 1MI

Транспортная реформа в Тюмени

На этой неделе жители Тюмени массово жаловались на нехватку общественного транспорта. Горожане отмечали, что вследствие корректировки автобусных маршрутов теперь просто не могут дождаться автобусов. Некоторые района города и вовсе оказались отрезаны от центра.

«Не можем добраться до дома»: в Тюмени автобусы начали ходить по-новому
Узнать подробнее

Настоящей катастрофой обернулась транспортная реформа для жителей микрорайона Лесной. Горожане с 1 января фактически оказались отрезаны от города. С начала этого года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80. Однако из-за смены движения последнего (сокращения маршрута) массово уволились водители — им стало просто не выгодно работать на линии. В итоге на весь микрорайон осталось всего два автобуса.

Возмущенные жители «Лесного» даже записали видеообращение, адресованное главе города Руслану Кухаруку, с требованием решить проблему с общественным транспортом. С аналогичной проблемой столкнулись и тюменцы из других районов областной столицы.

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на жалобы тюменцев отреагировал и заверил, что будут предприняты все необходимые меры для решения данного вопроса. В свою очередь руководитель департамента транспорта Тюмени Евгений Сорокин отметил, что после формирования пассажиропотока будут внесены корректировки в графики и схемы движения автобусных маршрутов, на которые жалуются жители Тюмени.

Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени целый район в морозы остался без тепла и горячей воды

В Тюмени 9 января из-за порыва на тепломагистрали без горячей воды и отопления остались дома, расположенные в районе Войновка. Были закрыты детские сады и школы. Также перебои в теплоснабжении были зафиксированы на улицах Тимирязева, Транспортной и Пархоменко.

11 января в областной столице очередная коммунальная авария привела к отключению водоснабжения на КПД — в районе улицы Рижской без воды остались семь домов и детский сад № 87.

Заметим, с начала января в Тюмени уже произошло несколько крупных коммунальных аварий. 4 января без тепла и горячей воды из-за порыва на тепломагистрали остались десятки домов на Лесобазе.

Фото: тг-канал RIAKremlinpool

«Если честно, не очень»: секретарь президента РФ раскритиковал тобольского «Хищника»

10 января президент России Владимир Путин опробовал во время визита в Чукотский автономный округ снегоболотоход «Хищник», который производится в Тобольском районе. Фото внедорожника, на котором передвигается глава государства, опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Однако, с машиной, как выяснилось позже, оказалось не так все хорошо пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков остался недоволен качеством снегоболотохода.

«Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — прокомментировал свои ощущения от поездки на «Хищнике» представитель Кремля.

Он пояснил, что по дороге водитель внедорожника рассказал, как ему пришлось самому докручивать детали, чтобы усовершенствовать машину. Производители тобольского «Хищника» пообещали, в свою очередь, учесть замечания Пескова.

«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. В России около 160 компаний производят вездеходы — конкуренция очень жесткая, но мы стараемся не отставать: свою технику совершенствуем, дорабатываем, у нас есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других. Конечно, если возникают замечания — стараемся оперативно устранять», — сообщил директор предприятия Максим Мезенин.
Фото: 1MI

Дождались? В Тюмени подешевели куриные яйца, но не везде

В среднем стоимость данного продукта с начала января снизилась более чем на 10%. Сегодня в тюменских магазинах десяток яиц категории С1 продают по 99 — 119 рублей, отборные стоят от 120 до 140 рублей за десяток.

В некоторых гипермаркетах, «Ленте», «Метро» и «Ашане», в частности, можно найти десяток по цене от 88 рублей. В отдельных магазинах, правда, стоимость яиц превышает 130-189 рублей за десяток.

Тюменские птицефабрики за год в 2,2 раза увеличили выпуск яиц, но цены выросли на 40%
Узнать подробнее

По данным Министерства сельского хозяйства России, за последние две недели в целом по стране цены на яйца у производителей снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. Ведомство держит на контроле вопрос по стабилизации цен на данный социально-значимый продукт.

Фото: 1MI

«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда

Тюменская река Тура продолжает терять воду. За минувшие сутки река потеряла 3 сантиметра и по прогнозам специалистов может потерять еще больше. Сейчас уровень воды в Туре упал до -48 сантиметров по уровню гидропоста.

По мнению экспертов, спасти Туру еще можно, однако это требует крупных вложений, больших трудозатрат и проведения огромного пласта работ с предпринимателями, оккупировавшими берега реки.

По словам Александра Моторина, доктора сельскохозяйственных наук, региону вполне по силам провести работы на реке, которые требуются уже давно. В частности власти могут:

  • Вернуть к жизни те родники, которые имели роль в питании Туры;
  • Ввести контроль за забором воды в Туре;
  • Создать областную программу по оздоровлению малых и средних рек.
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Узнать подробнее

Также стоит сместить приоритетные позиции и поставить вопросы экологии выше желания быстрого экономического развития. А потому экологи убеждены, что сейчас защита и строительство будущего кампуса — задача второстепенная, которая точно проигрывает необходимости спасать реку, которая питает водой весь город.

Читайте также:
Синоптики рассказали, какая погода будет в Тюмени на КрещениеБастрыкин возмутился ужасным состоянием тюменской больницыВ Тюмени за год средний заработок вырос на 17%
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Итоги недели#Итоги
Подпишитесь
«Миллионы рублей и связь с космосом»: как зарабатывают гадалки в Тюменской области
12 января, 09:01
Цены упали, но не везде: где в Тюменской области продают самые дорогие яйца?
12 января, 06:08
«Ловись, рыбка большая!»: ТОП-5 мест для зимней рыбалки в Тюменской области
12 января, 07:57
В канун Старого Нового года в Тюмени ударят морозы
12 января, 07:47
Тест «Отметим еще раз!»: знаете ли вы, как встречать старый Новый год
12 января, 06:40
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым бойцом
12 января, 09:09