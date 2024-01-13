Тюменские власти пояснили, когда внесут изменения в автобусные маршруты

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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«Все новые маршруты, которые вызывают вопросы у граждан, параллельно со службой „Тюменьгортранс“ проверяем, контролируем. Смотрим, какая ситуация по пассажиропотоку и в случае необходимости вносим коррективы. После того, как пассажиропоток полностью сформируется, будут приняты меры по изменению или добавлению подвижного состава, времени движения и т.д», — сообщил Сорокин.
Также глава дептранса пояснил, почему в Тюмени были сокращены маршруты № 80 и № 39.
«Нормативная документация требует от нас, чтобы в городе Тюмени протяженность маршрутов не отличалась друг от друга более чем на 20%. Маршрут № 80 был самым длинным по протяженности. Это создавало неудобства — в частности, было существенное отставания от графика по времени. Маршрут № 39 также был слишком длинным — поступали предложения от граждан о его корректировке. В первые дни работы были сбои в процессе, но сейчас ситуация выровнялась», — пояснил Сорокин.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени на этой неделе регулярно жаловались на работу общественного транспорта в городе. Горожане отмечали, что автобусы ходят переполненные и с существенным отставанием от графика.