Тюменские власти пояснили, когда внесут изменения в автобусные маршруты

Власти Тюмени сообщили, когда внесут изменения в автобусные маршруты

Корректировки в графики и схемы движения автобусных маршрутов, на которые жалуются жители Тюмени, будут внесены после формирования пассажиропотока. Об этом сообщил во время прямой линии руководитель департамента транспорта Тюмени Евгений Сорокин.