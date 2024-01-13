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Власти Тюмени сообщили, когда внесут изменения в автобусные маршруты

Тюменские власти пояснили, когда внесут изменения в автобусные маршруты

13 января 2024, 04:40
Фото: 1MI

Власти Тюмени сообщили, когда внесут изменения в автобусные маршруты

Корректировки в графики и схемы движения автобусных маршрутов, на которые жалуются жители Тюмени, будут внесены после формирования пассажиропотока. Об этом сообщил во время прямой линии руководитель департамента транспорта Тюмени Евгений Сорокин.
«Все новые маршруты, которые вызывают вопросы у граждан, параллельно со службой „Тюменьгортранс“ проверяем, контролируем. Смотрим, какая ситуация по пассажиропотоку и в случае необходимости вносим коррективы. После того, как пассажиропоток полностью сформируется, будут приняты меры по изменению или добавлению подвижного состава, времени движения и т.д», — сообщил Сорокин.

Также глава дептранса пояснил, почему в Тюмени были сокращены маршруты № 80 и № 39.

«Нормативная документация требует от нас, чтобы в городе Тюмени протяженность маршрутов не отличалась друг от друга более чем на 20%. Маршрут № 80 был самым длинным по протяженности. Это создавало неудобства — в частности, было существенное отставания от графика по времени. Маршрут № 39 также был слишком длинным — поступали предложения от граждан о его корректировке. В первые дни работы были сбои в процессе, но сейчас ситуация выровнялась», — пояснил Сорокин.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени на этой неделе регулярно жаловались на работу общественного транспорта в городе. Горожане отмечали, что автобусы ходят переполненные и с существенным отставанием от графика.

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