Бастрыкин возмутился ужасным состоянием тюменской больницы

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
На этой неделе в СМИ и социальной сети появились сообщения о ненадлежащем состоянии медучреждения. Сообщалось, что пациентка, поступившая туда 10 января текущего года с грудным ребенком, была вынуждена покинуть больницу на следующий день из-за аварийного состояния здания. Отмечалось, что в медучреждении имеются трещины в стенах, в окнах — дыры. Кроме того, на кроватях положены старые матрасы, пропитанные неизвестными веществами.
В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин поручил разобраться в деле с умершим 10-месячным младенцем в Тюменской областной инфекционной больнице.