Бастрыкин возмутился ужасным состоянием тюменской больницы

На этой неделе в СМИ и социальной сети появились сообщения о ненадлежащем состоянии медучреждения. Сообщалось, что пациентка, поступившая туда 10 января текущего года с грудным ребенком, была вынуждена покинуть больницу на следующий день из-за аварийного состояния здания. Отмечалось, что в медучреждении имеются трещины в стенах, в окнах — дыры. Кроме того, на кроватях положены старые матрасы, пропитанные неизвестными веществами.