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Генерала Бастрыкина возмутило состояние тюменской больницы

Бастрыкин возмутился ужасным состоянием тюменской больницы

14 января 2024, 10:07
Фото: 1MI

Генерала Бастрыкина возмутило состояние тюменской больницы

Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина возмутило состояние состоянии инфекционного отделения больницы в Ишиме. Он дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

На этой неделе в СМИ и социальной сети появились сообщения о ненадлежащем состоянии медучреждения. Сообщалось, что пациентка, поступившая туда 10 января текущего года с грудным ребенком, была вынуждена покинуть больницу на следующий день из-за аварийного состояния здания. Отмечалось, что в медучреждении имеются трещины в стенах, в окнах — дыры. Кроме того, на кроватях положены старые матрасы, пропитанные неизвестными веществами.

В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин поручил разобраться в деле с умершим 10-месячным младенцем в Тюменской областной инфекционной больнице.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Александр Бастрыкин
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