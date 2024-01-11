Тюменский перевозчик оставил на маршруте №66 всего один автобус

Ранее к этому же перевозчику появились претензии у жителей микрорайона «Лесной». По их словам, на маршрут №80 вместо трех автобусов компания выпускает два. Тюменцы жалуются, что не могут выехать из района вовремя и вернуться назад. По их обращениям, администрация Тюмени провела проверку и предупредила перевозчика об ответственности.