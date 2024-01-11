nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Тюменский перевозчик оставил на маршруте №66 всего один автобус

Тюменский перевозчик оставил на маршруте №66 всего один автобус

11 января 2024, 13:48
Фото: 1MI
В Тюмени на маршрут №66 «Областная научная библиотека — Сибнефтемаш» вышел всего один автобус.
Сюжет
Автобус

Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на информацию от компании — перевозчика «Тюменьавтолайн».

«Сегодня есть одна машина на 66-м маршруте. У другой потек антифриз и водитель с линии съехал. Две машины на ремонте, два водителя заболели, один в армию на Донбасс уехал. С других маршрутов будут сниматься автобусы, чтобы как-то исправить ситуацию», — пояснили в компании.

Ранее к этому же перевозчику появились претензии у жителей микрорайона «Лесной». По их словам, на маршрут №80 вместо трех автобусов компания выпускает два. Тюменцы жалуются, что не могут выехать из района вовремя и вернуться назад. По их обращениям, администрация Тюмени провела проверку и предупредила перевозчика об ответственности.

Читайте также:
Один из автобусных маршрутов в Тюмени лишится ряда остановокВ Рождественскую ночь в Тюмени организуют бесплатные маршруты. СХЕМЫВ Тюменском районе откроется новый регулярный маршрут
#Общество#Ирина Швецова#Автобус#Автобусы#Новости тюмени
Подпишитесь
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Сегодня, 08:59
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Вчера, 06:53
«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда
Сегодня, 09:30
«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова
Сегодня, 08:21
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Сегодня, 06:55
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Сегодня, 06:43