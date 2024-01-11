Тюменский перевозчик оставил на маршруте №66 всего один автобус

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на информацию от компании — перевозчика «Тюменьавтолайн».
«Сегодня есть одна машина на 66-м маршруте. У другой потек антифриз и водитель с линии съехал. Две машины на ремонте, два водителя заболели, один в армию на Донбасс уехал. С других маршрутов будут сниматься автобусы, чтобы как-то исправить ситуацию», — пояснили в компании.
Ранее к этому же перевозчику появились претензии у жителей микрорайона «Лесной». По их словам, на маршрут №80 вместо трех автобусов компания выпускает два. Тюменцы жалуются, что не могут выехать из района вовремя и вернуться назад. По их обращениям, администрация Тюмени провела проверку и предупредила перевозчика об ответственности.