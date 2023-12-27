В Тюменском районе откроется новый регулярный маршрут

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Со 2 января в Тюменском районе откроется межмуниципальный регулярный маршрут №263 «Тюмень — СНТ „Москвичка“. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.
С инициативой о запуске нового маршрута выступили жители СНТ: людям приходится пользоваться только проходящими маршрутами, а пассажиропоток постоянно растет.
Специалисты ГУС ТО провели обследование будущего маршрута и приняли решение о его запуске. По нему будут курсировать автобусы среднего класса.
Автобусы будут проходить по маршруту: автовокзал Тюмени — Московский тракт — деревня Дербыши — поселок Московский — деревня Посохова — село Гусево — деревня Зубарева — СНТ «Москвичка».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменится схема движения автобуса №15. Из нее уберут несколько остановок.