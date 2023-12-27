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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Тюменском районе появится новый маршрут регулярных перевозок

В Тюменском районе откроется новый регулярный маршрут

27 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI

В Тюменском районе появится новый маршрут регулярных перевозок

Ввести новый маршрут пришлось из-за непрерывно растущего пассажиропотока. По нему будут курсировать автобусы среднего класса.
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Автобус

Со 2 января в Тюменском районе откроется межмуниципальный регулярный маршрут №263 «Тюмень — СНТ „Москвичка“. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

С инициативой о запуске нового маршрута выступили жители СНТ: людям приходится пользоваться только проходящими маршрутами, а пассажиропоток постоянно растет.

Специалисты ГУС ТО провели обследование будущего маршрута и приняли решение о его запуске. По нему будут курсировать автобусы среднего класса.

Автобусы будут проходить по маршруту: автовокзал Тюмени — Московский тракт — деревня Дербыши — поселок Московский — деревня Посохова — село Гусево — деревня Зубарева — СНТ «Москвичка».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменится схема движения автобуса №15. Из нее уберут несколько остановок.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Маршрутки#Маршрут#Любовь Селезнева
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