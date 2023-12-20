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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

С Нового года на маршруты в Тюмени выйдут 34 новых пассажирских автобуса ЛиАЗ

С Нового года на маршруты в Тюмени выйдут 34 новых пассажирских автобуса ЛиАЗ

20 декабря 2023, 13:28
Фото: 1MI
Автопарк тюменского ПАТП №1 стал больше на 34 автобуса. Модернизированные ЛиАЗы поставят на рейсовые маршруты после Нового года.

Пассажирский транспорт приобретен с использованием инфраструктурного кредита в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», пишет «Тюменская линия».

Как пояснил изданию глава Тюмени Руслан Кухарук, сеть автобусных маршрутов формируется с учетом нового транспорта и в зависимости от пассажирской нагрузки на тот или иной маршрут. Ежедневно в городе на линию выходят около тысячи автобусов, половина из которых принадлежат «Тюменскому АТП», другие частным компаниям или ИП.

«Средний срок эксплуатации автобуса — не более 10 лет. Это требование выполняется. Сегодня мы в стадии заключения нового контракта на очередные три года. Обновление подвижного состава идет систематически. В прошлом году мы приобрели 80 новых автобусов. Индивидуальные предприниматели также обновляют свои автобусы», — отметил мэр.

На недавнем прямом эфире Руслан Кухарук сказал, что кроме этих 34 автобусов, планируется закупить еще 85. Тогда же он заявил, что для Тюмени автобусы — единственный доступный вариант для пассажирских перевозок — метро, трамваев и троллейбусов в городе не будет.

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