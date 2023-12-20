С Нового года на маршруты в Тюмени выйдут 34 новых пассажирских автобуса ЛиАЗ

На недавнем прямом эфире Руслан Кухарук сказал, что кроме этих 34 автобусов, планируется закупить еще 85. Тогда же он заявил, что для Тюмени автобусы — единственный доступный вариант для пассажирских перевозок — метро, трамваев и троллейбусов в городе не будет.