С Нового года на маршруты в Тюмени выйдут 34 новых пассажирских автобуса ЛиАЗ

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Пассажирский транспорт приобретен с использованием инфраструктурного кредита в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», пишет «Тюменская линия».
Как пояснил изданию глава Тюмени Руслан Кухарук, сеть автобусных маршрутов формируется с учетом нового транспорта и в зависимости от пассажирской нагрузки на тот или иной маршрут. Ежедневно в городе на линию выходят около тысячи автобусов, половина из которых принадлежат «Тюменскому АТП», другие частным компаниям или ИП.
«Средний срок эксплуатации автобуса — не более 10 лет. Это требование выполняется. Сегодня мы в стадии заключения нового контракта на очередные три года. Обновление подвижного состава идет систематически. В прошлом году мы приобрели 80 новых автобусов. Индивидуальные предприниматели также обновляют свои автобусы», — отметил мэр.
На недавнем прямом эфире Руслан Кухарук сказал, что кроме этих 34 автобусов, планируется закупить еще 85. Тогда же он заявил, что для Тюмени автобусы — единственный доступный вариант для пассажирских перевозок — метро, трамваев и троллейбусов в городе не будет.