В 2024 году из Тюмени начнет ездить автобус в Таджикистан

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Новый маршрут будет выполняться из Тюмени до города Худжанд, пишет DK.RU со ссылкой на директора «Объединения автовокзалов и автостанций» Тюменской области Артема Антипина.
«Один из перевозчиков планирует запустить маршрут Тюмень — Худжанд. Сейчас он занимается оформлением необходимых документов, согласованием маршрута с органами власти сопредельных государств», — пояснил управленец.
Автобус по новому маршруту начнет ходит не раньше второго квартала 2024 года. В настоящее время из Тюмени на автобусе можно уехать Кыргызстан и Казахстан.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский автовокзал регулярно меняет расписание автобусных рейсов. Изменения вносятся с учетом мнений жителей региона.