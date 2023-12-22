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В 2024 году из Тюмени начнет ездить автобус в Таджикистан

В 2024 году из Тюмени начнет ездить автобус в Таджикистан

22 декабря 2023, 14:19
Фото: 1MI
Со следующего года тюменский автовокзал планирует ввести в свое расписание автобусный рейс в Таджикистан.

Новый маршрут будет выполняться из Тюмени до города Худжанд, пишет DK.RU со ссылкой на директора «Объединения автовокзалов и автостанций» Тюменской области Артема Антипина.

«Один из перевозчиков планирует запустить маршрут Тюмень — Худжанд. Сейчас он занимается оформлением необходимых документов, согласованием маршрута с органами власти сопредельных государств», — пояснил управленец.

Автобус по новому маршруту начнет ходит не раньше второго квартала 2024 года. В настоящее время из Тюмени на автобусе можно уехать Кыргызстан и Казахстан.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский автовокзал регулярно меняет расписание автобусных рейсов. Изменения вносятся с учетом мнений жителей региона.

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#Общество#Ирина Швецова#Автобусы#Автовокзал
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