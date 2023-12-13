Водителя автобуса лишили прав из-за упавшей в салоне тюменки

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Пострадавшая пояснила, что в августе 2023 года направлялась на ж/д вокзал. Она ехала в автобусе стоя и держалась за поручень, но упала из-за того, что транспорт резко тронулся. Тюменка приземлилась на ягодицы, почувствовала резкую боль в спине и порезала руку.
Водитель не стал отвозить ее до больницы, не попытался помочь и продолжил ехать дальше, а женщина вынуждена до сих пор проходить лечение. С помощью системы спутниковой навигации подтвердилось, что автобус действительно резко менял скорость.
Мужчина вину не признал. По его словам, он двигался плавно. Услышав шум, водитель посмотрел в зеркало и увидел, что женщина сидит на полу. Кондуктор ничего объяснить не смогла, а от помощи пострадавшая отказалась сама.
Адвокат мужчины пояснил, что он не виноват, так как о том, что произошло ДТП, он не догадывался. Место случившегося определить невозможно, и вообще, это не ДТП, а несчастный случай.
С учетом всех обстоятельств суд лишил мужчину водительских прав на год.
Ранее «Наш город» сообщал, что суд конфисковал у мужчины иномарку за повторное «пьяное» вождение. За полгода тюменец попался дважды.