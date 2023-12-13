nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Водитель автобуса из Тюмени лишился прав за падение пассажирки

Водителя автобуса лишили прав из-за упавшей в салоне тюменки

13 декабря 2023, 04:47
Фото: 1MI

Водитель автобуса из Тюмени лишился прав за падение пассажирки

Мировой суд Заводоуковского района установил, что пассажирка упала из-за резкого изменения скорости автобуса. Водитель не обратил на это внимания и продолжил маршрут.
Сюжет
Автобус

Пострадавшая пояснила, что в августе 2023 года направлялась на ж/д вокзал. Она ехала в автобусе стоя и держалась за поручень, но упала из-за того, что транспорт резко тронулся. Тюменка приземлилась на ягодицы, почувствовала резкую боль в спине и порезала руку.

Водитель не стал отвозить ее до больницы, не попытался помочь и продолжил ехать дальше, а женщина вынуждена до сих пор проходить лечение. С помощью системы спутниковой навигации подтвердилось, что автобус действительно резко менял скорость.

Мужчина вину не признал. По его словам, он двигался плавно. Услышав шум, водитель посмотрел в зеркало и увидел, что женщина сидит на полу. Кондуктор ничего объяснить не смогла, а от помощи пострадавшая отказалась сама.

Пьяный грейдерист без прав устроил ДТП на тюменской трассе и скрылся
Узнать подробнее

Адвокат мужчины пояснил, что он не виноват, так как о том, что произошло ДТП, он не догадывался. Место случившегося определить невозможно, и вообще, это не ДТП, а несчастный случай.

С учетом всех обстоятельств суд лишил мужчину водительских прав на год.

Ранее «Наш город» сообщал, что суд конфисковал у мужчины иномарку за повторное «пьяное» вождение. За полгода тюменец попался дважды.

Читайте также:
Старые забрали, купил новые. Водителя с поддельными правами поймали под ТюменьюВ Тюменской области пьяный водитель хотел откупиться от полицейских 5 тысячами рублейНа тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТП
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Водительское удостоверение#Водители#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Лишение прав#Наказание#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок
Вчера, 08:28
«Тысяча рублей до центра!»: тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси
Вчера, 09:09
Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники
Вчера, 04:12
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Вчера, 07:42
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Вчера, 07:41
Тюменский застройщик назвал свою новую высотку в честь одного из архитекторов Гитлера
Вчера, 15:06