Водителя автобуса лишили прав из-за упавшей в салоне тюменки

Пострадавшая пояснила, что в августе 2023 года направлялась на ж/д вокзал. Она ехала в автобусе стоя и держалась за поручень, но упала из-за того, что транспорт резко тронулся. Тюменка приземлилась на ягодицы, почувствовала резкую боль в спине и порезала руку.