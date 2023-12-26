В Тюмени изменится схема движения автобуса №15 «мкр. Лесной — мкр. Южный»

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По новому маршруту автобус начнет ездить с 1 января 2024 года.
«Из схемы маршрута №15 „мкр. Лесной — мкр. Южный“ исключаются остановочные пункты „мкр. Лесной“, „Гаражи“, „ТЦ „Лента“, „Ялуторовский тракт“, „Управление Росгвардии“ в прямом и обратном направлениях. Маршрут будет начинать движение с остановочного пункта „Рабочий поселок“, — сказано в объявлении.
Ознакомиться с изменениями можно по опубликованной схеме, а узнать расписание автобуса и прогноз его прибытия на нужную остановку — в приложении «Тюменский транспорт».
Также с Нового года изменится маршрут автобусов 54 и 54д.