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Updated Сегодня, 05:16

В Тюмени изменят схему движения автобуса № 54

В Тюмени изменят схему движения популярного автобусного маршрута

26 декабря 2023, 05:14
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени изменят схему движения автобуса № 54

Изменения в маршруты движения автобусов № 54 «ЖК „Звездный городок“ — Жилой район Краснолесье», № 54д «ЖК „Звездный городок“ — а/п Рощино» будут внесены с 1 января 2024 года.

Изменения в маршруты движения автобусов № 54 «ЖК „Звездный городок“ — Жилой район Краснолесье», № 54д «ЖК „Звездный городок“ — а/п Рощино» будут внесены с 1 января 2024 года.

Общественный транспорт будет следовать по улице Республики. Дополнительно в схему движения включат остановочный пункт по улице Холодильная в обратном направлении. Одновременно с этим из маршрута будут исключены остановочные пункты «Школа №5», «Медицинский колледж», «Площадь Памяти», «Кардиоцентр».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году обновятся перевозчики городского общественного транспорта. Контракты будут заключены в ближайшее время.

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