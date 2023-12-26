В Тюмени изменят схему движения популярного автобусного маршрута

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Изменения в маршруты движения автобусов № 54 «ЖК „Звездный городок“ — Жилой район Краснолесье», № 54д «ЖК „Звездный городок“ — а/п Рощино» будут внесены с 1 января 2024 года.
Общественный транспорт будет следовать по улице Республики. Дополнительно в схему движения включат остановочный пункт по улице Холодильная в обратном направлении. Одновременно с этим из маршрута будут исключены остановочные пункты «Школа №5», «Медицинский колледж», «Площадь Памяти», «Кардиоцентр».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году обновятся перевозчики городского общественного транспорта. Контракты будут заключены в ближайшее время.