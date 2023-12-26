В Тюмени изменят схему движения популярного автобусного маршрута

Общественный транспорт будет следовать по улице Республики. Дополнительно в схему движения включат остановочный пункт по улице Холодильная в обратном направлении. Одновременно с этим из маршрута будут исключены остановочные пункты «Школа №5», «Медицинский колледж», «Площадь Памяти», «Кардиоцентр».