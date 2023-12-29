Один из автобусных маршрутов в Тюмени лишится ряда остановок

Взамен в маршрут добавят остановочные пункты «м-н Буратино», «г-ца Восток», «Газпром», «ул. М. Горького» в прямом направлении, «Площадь Памяти», «Театральный центр „Космос“, „Школа №17“ „Кросно“ в обратном направлении и „ул. Холодильная“ и „Тюменский драматический театр“ в обоих направлениях.