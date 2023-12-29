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С Нового года в Тюмени изменят схему движения еще одного автобусного маршрута

Один из автобусных маршрутов в Тюмени лишится ряда остановок

29 декабря 2023, 04:40
Фото: 1MI

С Нового года в Тюмени изменят схему движения еще одного автобусного маршрута

Схема движения маршрута №21 «Центральный рынок — Андреевская» изменится с 1 января 2024 года. Из нее уберут сразу шесть остановок, но добавят новые.
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Автобус

В администрации города сообщили, что маршрут будет следовать по улице Республики до конечного остановочного пункта «з-д Медоборудования».

Из него уберут такие остановки, как «Центральный рынок», «Сквер Немцова», «ул. Трактовая», «ул. Московская», «ул. Мира» и «ул. Парковая».

Взамен в маршрут добавят остановочные пункты «м-н Буратино», «г-ца Восток», «Газпром», «ул. М. Горького» в прямом направлении, «Площадь Памяти», «Театральный центр „Космос“, „Школа №17“ „Кросно“ в обратном направлении и „ул. Холодильная“ и „Тюменский драматический театр“ в обоих направлениях.

Ранее «Наш город» сообщил об изменениях в схеме движения маршрута №39. Из него также исключили некоторые остановки.

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