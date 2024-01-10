nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Владимир Путин выбрал для поездки по Чукотке тобольский внедорожник «Хищник»

10 января 2024, 12:07
Сегодня, 10 января, президент России Владимир Путин работает в Чукотском автономном округе. Для поездки по региону он выбрал снегоболотоход «Хищник», который производится в Тобольском районе.
Сюжет
Путин
Фото: телеграм-канал RIAKremlinpool

Фото внедорожника, на котором передвигается глава государства, опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

В Информцентре правительства Тюменской области напомнили, что производство «Хищников» налажено на двух площадках Тобольского района — в селе Бизино и деревне Овсянникова. В месяц здесь выпускают порядка девяти снегоболотоходов. Машины пользуются популярностью у нефтяников и спасателей из северных регионов, в том числе Чукотки.

Читайте также:
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 годуПрезидент Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия»Владимир Путин наградил двух тюменцев за их труд
#Общество#Ирина Швецова#Путин#Тобольский район#Владимир Путин
Подпишитесь
«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов
Сегодня, 08:38
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Сегодня, 06:53
Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК
Сегодня, 08:46
Тюменцам назвали книги, идеально подходящие для зимних вечеров
Сегодня, 10:07
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб
Сегодня, 09:23
В Тюмени по франшизе откроют ресторан известного рэпера
Сегодня, 03:01