Владимир Путин выбрал для поездки по Чукотке тобольский внедорожник «Хищник»

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Фото внедорожника, на котором передвигается глава государства, опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.
В Информцентре правительства Тюменской области напомнили, что производство «Хищников» налажено на двух площадках Тобольского района — в селе Бизино и деревне Овсянникова. В месяц здесь выпускают порядка девяти снегоболотоходов. Машины пользуются популярностью у нефтяников и спасателей из северных регионов, в том числе Чукотки.