Владимир Путин выбрал для поездки по Чукотке тобольский внедорожник «Хищник»

В Информцентре правительства Тюменской области напомнили, что производство «Хищников» налажено на двух площадках Тобольского района — в селе Бизино и деревне Овсянникова. В месяц здесь выпускают порядка девяти снегоболотоходов. Машины пользуются популярностью у нефтяников и спасателей из северных регионов, в том числе Чукотки.