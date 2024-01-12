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Мэр Тюмени назвал причины, почему жители города страдают из-за транспортной реформы

Мэр Тюмени назвал причины, почему жители города страдают из-за транспортной реформы

12 января 2024, 09:51
Фото: 1MI
Глава Тюмени отреагировал на многочисленные жалобы жителей города на сбои в работе общественного транспорта. Проблемы начались сразу после введения пересадочного тарифа. Но как оказалось, не все тюменцы знали про изменения в маршрутах, написал в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Также мэр отметил вину подрядчиков, которые оказались не готовы к нововведениям и допустили нарушения в графиках движения.

«С перевозчиком, работающим на маршрутах № 80, 77, 71, 84, 24, проведено оперативное совещание по выполнению рейсов в соответствии с утвержденным расписанием», — пояснил глава города.

На недовольство жителей Тюмени повлияло и то, что информация про пересадочный тариф была недостаточно распространена — многие просто не знали про изменения.

Глава города поручил своим ответственным подчиненным провести проверки по проблемным точкам транспортной сети. Одна из них состоялась накануне — на маршруте №80.

«Важно, чтобы все понимали: условия новых контрактов должны выполняться! По результатам контрольных мероприятий сегодня в департаменте пройдет совещание с перевозчиками, все жалобы тюменцев будут рассмотрены», — заявил Кухарук.

Также будет открыта горячая линия, на которую тюменцы смогут оставить свои вопросы и предложения по работе общественного транспорта. А директор городского дептранса сегодня, 12 января, в вечернее время выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на все обращения тюменцев.

Ранее стало известно, что по жалобам жителей Тюмени на сбои в работе общественного транспорта проводит проверку областная прокуратура.

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#Общество#Ирина Швецова#Автобусы#Руслан Кухарук#Городской транспорт
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