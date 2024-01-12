Мэр Тюмени назвал причины, почему жители города страдают из-за транспортной реформы

Также будет открыта горячая линия, на которую тюменцы смогут оставить свои вопросы и предложения по работе общественного транспорта. А директор городского дептранса сегодня, 12 января, в вечернее время выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на все обращения тюменцев.