Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Ежедневно жители микрорайона Лесной мерзнут на остановке, надеясь дождаться единственного автобуса, который проходит по этой территории — №80. Ранее на линии работал еще один автобус — №15, но остановку, «Лесной» исключили из его маршрута.
Оставшись без возможности комфортно и беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, жители района записали видеообращение Руслану Кухаруку.
«Наш микрорайон небольшой, но это не значит, что нас можно оставить без транспорта! Люди уезжают на работу и приезжают с работы. Дети едут в школу и на кружки. Есть маршруты прибыльные и убыточные, нужен баланс. 80-й маршрут ранее был длинным, но он компенсировал все нужды. Сейчас он стал короче, но теперь он не выгоден для перевозчика», — говорят жильцы микрорайона в обращении.
Одна их жительниц района рассказала «Нашему городу», что местные требуют немного — транспорта, который бы с 6 до 22 часов курсировал бы до города и обратно.
«Мы замерзаем на остановке, это невозможно. Нам необходима связь с городом. Хотя бы один маршрут, который будет ходить регулярно. Сейчас нам дали понять, что транспорта после 8 вечера не будет, а иногда и вовсе говорят, что никто не приедет в течение всего дня», — говорит Валентина.
Сейчас на весь микрорайон осталось всего два автобуса 80-го маршрута, которые курсируют с перебоями, а потому жители не знают, приедет ли автобус к нужному времени или же придется добираться до города своими силами.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители этого микрорайона готовы выйти на пикет, чтобы добиться качественной работы общественного транспорта.