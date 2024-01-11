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Updated Сегодня, 06:45

Тюменцы записали видеообращение главе города из-за недоступности автобусов.

Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта

11 января 2024, 06:43
Фото: 1MI
Тюменцы записали видеообращение главе города из-за недоступности автобусов.

Тюменцы записали видеообращение главе города из-за недоступности автобусов

Жители микрорайона Лесной намерены любыми силами добиваться качественной организации работы общественного транспорта, который вез бы их к центру города и увозил обратно. Чтобы их услышали, они записали видеообращение, адресованное главе города Руслану Кухаруку.

Ежедневно жители микрорайона Лесной мерзнут на остановке, надеясь дождаться единственного автобуса, который проходит по этой территории — №80. Ранее на линии работал еще один автобус — №15, но остановку, «Лесной» исключили из его маршрута.

Оставшись без возможности комфортно и беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, жители района записали видеообращение Руслану Кухаруку.

Обращение жителей микрорайона Лесной к главе города Руслану Кухаруку.
Видео: nashgorod.ru
«Наш микрорайон небольшой, но это не значит, что нас можно оставить без транспорта! Люди уезжают на работу и приезжают с работы. Дети едут в школу и на кружки. Есть маршруты прибыльные и убыточные, нужен баланс. 80-й маршрут ранее был длинным, но он компенсировал все нужды. Сейчас он стал короче, но теперь он не выгоден для перевозчика», — говорят жильцы микрорайона в обращении.

Одна их жительниц района рассказала «Нашему городу», что местные требуют немного — транспорта, который бы с 6 до 22 часов курсировал бы до города и обратно.

«Мы замерзаем на остановке, это невозможно. Нам необходима связь с городом. Хотя бы один маршрут, который будет ходить регулярно. Сейчас нам дали понять, что транспорта после 8 вечера не будет, а иногда и вовсе говорят, что никто не приедет в течение всего дня», — говорит Валентина.

Сейчас на весь микрорайон осталось всего два автобуса 80-го маршрута, которые курсируют с перебоями, а потому жители не знают, приедет ли автобус к нужному времени или же придется добираться до города своими силами.

«Пора выходить на пикет»: тюменский микрорайон Лесной остался без автобусов
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители этого микрорайона готовы выйти на пикет, чтобы добиться качественной работы общественного транспорта.

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