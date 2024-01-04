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Тюменские птицефабрики за год в 2,2 раза нарастили производство яиц

Тюменские птицефабрики за год в 2,2 раза увеличили выпуск яиц, но цены выросли на 40%

4 января 2024, 08:46
Фото: 1MI

Тюменские птицефабрики за год в 2,2 раза нарастили производство яиц

Более 1,1 миллиарда яиц произвели тюменские птицефабрики за минувшие 11 месяцев 2023 года. Рост производства превысил аналогичные показатели 2022 года в 2,2 раза. Об этом сообщили в департаменте экономики региона.

Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 15,8% до 316 штук. В среднем на каждого жителя Тюменской области было произведено примерно 400 яиц.

Отметим, что работающие на территории Тюменской области птицефабрики полностью покрывают нужды региона. Кроме того, яйца от тюменских кур отправляют в соседние регионы.

Между тем, стоимость куриных яиц в Тюменской области только за декабрь увеличилась более чем на 10 рублей. В конце декабря, по данным Тюменьстата, средняя цена десятка составляла 120 рублей. Для сравнения, в начале 2023 года десяток можно было купить за 78-90 рублей.

Ситуация с подорожанием яиц наблюдалась не только в Тюменской области, но и в других регионах России. В связи с чем были приняты меры для стабилизации стоимости данного продукта. В частности, Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию яиц из Азербайджана и Турции.птице

Первая поставка яиц из Азербайджана состоялась 19 декабря — тогда было ввезено 612 тысяч штук, вторая — в количестве 306 тысяч штук состоялась 21 декабря, третья — 24 декабря (306 тысяч штук). 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Россию была везена первая партия пищевого яйца из Турции — 316 800 штук.

По заверениям тюменских властей, на прилавках тюменских магазинов заграничные яйца не появятся. Более того, в ближайшее время стоимость яиц в регионе снизится до 100 рублей за десяток. Договоренность с птицефабриками о стабилизации цен достигнута.

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