Тюменские птицефабрики за год в 2,2 раза увеличили выпуск яиц, но цены выросли на 40%

Ситуация с подорожанием яиц наблюдалась не только в Тюменской области, но и в других регионах России. В связи с чем были приняты меры для стабилизации стоимости данного продукта. В частности, Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию яиц из Азербайджана и Турции.птице