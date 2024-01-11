«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Снегоболотоход «Хищник» производится в Тобольском районе. По мнению Пескова, транспорт нужно довести до ума, так как единственное, что в нем хорошо работает — это двигатель, и тот импортный.
Все замечания пресс-секретаря главы государства производители пообещали учесть, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора предприятия Максима Мезенина.
«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. В России около 160 компаний производят вездеходы — конкуренция очень жесткая, но мы стараемся не отставать: свою технику совершенствуем, дорабатываем, у нас есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других. Конечно, если возникают замечания — стараемся оперативно устранять», — поделился Мезенин.
Он отметил, что вездеход действительно собирается в основном из отечественных деталей, а импортный двигатель пришлось поставить из-за отсутствия отечественных аналогов.
Ранее «Наш город» сообщал, что Владимир Путин пообещал приехать в Тюменскую область в 2024 году. Президент России планирует посетить финал конкурса «Мастер года».