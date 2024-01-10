«Если честно, не очень»: секретарь президента РФ раскритиковал тобольского «Хищника»

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так представитель Кремля прокомментировал свои ощущения от поездки на «Хищнике» во время рабочего визита в Чукотский автономный округ, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Он пояснил, что по дороге водитель внедорожника рассказал, что ему пришлось самому докручивать детали, чтобы усовершенствовать машину
«Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — цитируют журналисты Пескова.
Напомним, на тобольском снегоболотоходе также сегодня проехался президент России Владимир Путин. Именно этот автомобиль он выбрал для своей поездки Чукотке.