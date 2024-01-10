nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Если честно, не очень»: секретарь президента РФ раскритиковал тобольского «Хищника»

10 января 2024, 15:48

Секретарь президента РФ Песков раскритиковал тобольского «Хищника»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков остался недоволен качеством снегоболотохода «Хищник», который производится в Тобольском районе. По его словам, внедорожник нужно еще доводить до ума.
Видео: телеграм-канал rt_russian

Так представитель Кремля прокомментировал свои ощущения от поездки на «Хищнике» во время рабочего визита в Чукотский автономный округ, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он пояснил, что по дороге водитель внедорожника рассказал, что ему пришлось самому докручивать детали, чтобы усовершенствовать машину

«Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — цитируют журналисты Пескова.

Напомним, на тобольском снегоболотоходе также сегодня проехался президент России Владимир Путин. Именно этот автомобиль он выбрал для своей поездки Чукотке.

Читайте также:
Жители Ново-Комарово в Тюмени требуют компенсировать затраты на отоплениеВ Тюмени реконструируют участок объездной дороги в три этапаВладимир Путин выбрал для поездки по Чукотке тобольский внедорожник «Хищник»
#Общество#Видео#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов
Сегодня, 08:38
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Сегодня, 06:53
Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК
Сегодня, 08:46
Тюменцам назвали книги, идеально подходящие для зимних вечеров
Сегодня, 10:07
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб
Сегодня, 09:23
В Тюмени по франшизе откроют ресторан известного рэпера
Сегодня, 03:01