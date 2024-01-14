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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Тюмени после Крещения потеплеет до -4

Синоптики рассказали, какая погода будет в Тюмени на Крещение

14 января 2024, 11:32
Фото: 1MI

В Тюмени после Крещения потеплеет до -4

В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -4. Такая температура воздуха, по прогнозам метеорологов, ожидается в воскресенье, 21 января.

В понедельник, 15 января, в областной столице ожидается переменная облачность и -14…-18. Во вторник и среду синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -11….-14, в вечернее время суток не опустятся ниже -12…-15. В четверг, 18 декабря, существенно погода не изменится.

В праздник Крещения, 19 января, традиционных морозов метеорологи не обещают — температура воздуха в этот день составит -12…-10 днем и до -14 в ночные часы. День пройдет без осадков.

В субботу, 20 января, в Тюмень придет тепло — столбики термометров поднимутся днем до -5…-4.

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