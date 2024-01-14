Синоптики рассказали, какая погода будет в Тюмени на Крещение

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В понедельник, 15 января, в областной столице ожидается переменная облачность и -14…-18. Во вторник и среду синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -11….-14, в вечернее время суток не опустятся ниже -12…-15. В четверг, 18 декабря, существенно погода не изменится.
В праздник Крещения, 19 января, традиционных морозов метеорологи не обещают — температура воздуха в этот день составит -12…-10 днем и до -14 в ночные часы. День пройдет без осадков.
В субботу, 20 января, в Тюмень придет тепло — столбики термометров поднимутся днем до -5…-4.