Итоги недели: Крещение в Тюмени, забастовка водителей, гибель рабочего

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
16 января вечером на очистных сооружениях в Копытово произошла трагедия. Во время ремонтных работ сотрудника подрядной организации затянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется на пять каналов. После чего его унесло течением.
Поиски тела погибшего шли на протяжении двух суток. Участие в них принимали спасатели, сотрудники Водоканала и роботы телеинспекции. В четверг вечером поисковые работы были прекращены. Тело мужчины обнаружили в озере акватории Туры, куда поступают очищенные стоки.
В настоящее время по факту происшествия ведутся следственная и прокурорские проверки.
18 января в тюменских новостных пабликах была распространена информации о том, что водители тюменских маршруток готовятся к забастовке. Таким образом, они хотят заявить о нарушении их прав на нормированный рабочий день и достойную оплату труда.
В частности, речь шла о водителях маршрута №52. Тюменцы жаловались на сверхурочную работу и небольшую зарплату в пределах 50-70 тысяч рублей.
На сообщения обратил внимание прокурор Тюменской области Владислав Московских и поручил провести проверку компаний-перевозчиков. В администрации Тюмени в тот же день сообщили, что информация о забастовке является фейком.
«Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени незамедлительно связался с перевозчиком по маршруту — ООО „Автолинии“. Руководство компании сообщило, что информация не соответствует действительности и является недостоверной», — сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Росстат на этой неделе обнародовал данные по росту цен на продукты в Тюменской области. В число рекордсменов по подорожанию вошли яйца, бананы и свежие овощи.
За последний год в регионе стоимость куриных яиц выросла почти на 50%. Если в январе 2023 года десяток яиц в тюменских магазинах стоил 87 рублей 36 копеек, то сегодня 128 рублей 84 копейки.
Одновременно с этим увеличилась почти на 20% стоимость килограмма мяса птицы — с 203 рублей до 237 рублей, на 30% подорожала баранина — с 605 до 759 рублей за килограмм, свинина — с 303 до 352 рублей за килограмм, говядина — с 504 до 536 рублей.
Стоимость сахара за год выросла на 15% — с 62 до 71 рубля за килограмм, сливочное масло подорожало почти на 7% — с 829 до 882 рублей за килограмм. Стоимость свежих овощей, томатов и огурцов в частности, выросла почти на 70% — если в январе 2023 года килограмм томатов и огурцов стоил 158-168 рублей, то сегодня средняя цена этих овощей составляет 287-290 рублей.
Цены на бананы выросли более чем на 50% — сегодня килограмм экзотического фрукта продают в тюменских магазинах за 158 рублей. Год назад заморский фрукты можно было купить за 103 рубля.
Пресс-служба компании «Столото» на этой неделе раскрыла имена счастливчиков из Тюмени, выигравших в новогодней лотерее 1 миллиард рублей. Новыми миллиардерами стала семья Семеновых Юрия и Светланы. Победителей искали в течение двух недель — розыгрыш состоялся 1 января 2024 года.
Светлана и Юрий Семеновы в браке состоят уже 40 лет, скоро им предстоит отметить рубиновую свадьбу. Семья живет скромно и не привыкла к публичности. Тем не менее, Семеновы посчитали справедливым и важным поделиться своей историей победы, ведь многие участники интересовались, кто же стал тем самым обладателем «Новогоднего миллиарда».
«Мы не особо суеверные, но я иногда утром слушаю советы астрологов и напутственно пересказываю их Юре. В целом, гороскоп сулил, что 2024 год откроет для меня новые возможности и будет финансово благополучным. Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких», — рассказала Светлана.
Лотерейные билеты Юрий Семенов начал покупать три года назад. Примечательно, что билеты на новогодний розыгрыш, он приобрел на деньги, выигранные в моментальной лотерее.
Тюменские экологи считают, что одной из причин катастрофического обмеления Туры является застройку берегов водоемов. Эксперты убеждены в том, что строительство в такой близости к рекам провоцирует их гибель, а документация застройщиков нуждается в проверке.
«Обратите внимание, что проблемы с уровнем воды у нас наблюдаются последние 3 года, это как раз тот период, когда берег Туры и территорию ее водоохранного сбора начали активно застраивать. Ранее там стояли только частные небольшие постройки, да и те были удалены от реки сильнее, чем то, что показывают в современных проектах. Обратите внимания, где строятся дома у улицы Иркутской, там всего 100 метров до реки», — отмечает инженер-эколог Вера Трусова.
По ее мнению, подобная застройка является серьезным ударом по жизни Туры.
«Нам необходимо вмешательство экологов и жесткий контроль с их стороны. Я не понимаю, почему молчит Росприроднадзор. Мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы застраивать берега, у нас река вот-вот умрет», — считает гидролог Андрей Расаев.
Тюменский урбанист Никита Мельников в свою очередь отмечает, что застройка в такой опасной зоне ведется исключительно ради экономических показателей и во имя цели властей — сделать город миллионником.
В Тюмени на этой недели прошли традиционные крещенские купания. В этом году в областной столице было организовано три места с купелями и иорданями — на территории базы «моржей» «Озеро чемпионов» (озеро Липовое), на реке Тура в районе Свято-Троицкого монастыря и в жилом районе Антипино.