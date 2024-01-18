«Задолбался работать за копейки»: в Тюмени водители автобусов планируют забастовку

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
О планирующейся забастовке водителей сообщил телеграм-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на своего инсайдера. По его информации, массово не выйти на работу решились шаферы с маршрута №52. Их забастовка может случиться уже в ближайшие дни.
«Я, простите, задолбался уже по 16 часов работать за копейки, поэтому планирую тоже не выйти в этот день», — цитирует канал своего собеседника.
Ранее руководитель самого крупного транспортного предприятия Тюмени заявил, что сбои в графиках движения городских автобусов возникают из-за нехватки водителей. Также перевозчикам не хватает кондукторов.