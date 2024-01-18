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«Задолбался работать за копейки»: в Тюмени водители автобусов планируют забастовку

«Задолбался работать за копейки»: в Тюмени водители автобусов планируют забастовку

18 января 2024, 13:21
Фото: 1MI
Водители тюменских маршруток готовятся к забастовке. Таким образом, они хотят заявить о нарушении их прав на нормированный рабочий день и достойную оплату труда.

О планирующейся забастовке водителей сообщил телеграм-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на своего инсайдера. По его информации, массово не выйти на работу решились шаферы с маршрута №52. Их забастовка может случиться уже в ближайшие дни.

«Я, простите, задолбался уже по 16 часов работать за копейки, поэтому планирую тоже не выйти в этот день», — цитирует канал своего собеседника.

Ранее руководитель самого крупного транспортного предприятия Тюмени заявил, что сбои в графиках движения городских автобусов возникают из-за нехватки водителей. Также перевозчикам не хватает кондукторов.

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#Общество#Ирина Швецова#Водители#Забастовки
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