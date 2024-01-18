19 тюменцев с психическими расстройствами лишили водительских прав

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
С исками о лишении 19 человек водительских прав выступила прокуратура Омутинского района. Этот вопрос решался через суд.
Некоторые автомобилисты страдали психическими расстройствами, возникшими из-за злоупотребления спиртным.
Так, была лишена прав женщина, состоявшая на учете у психиатра с диагнозом «психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя». У нее были права категории «В».
Другому мужчине был поставлен диагноз «зависимость от алкоголя средней стадии». У него были права с категориями «А1», «В», «С», «D», «E», «F».
В прокуратуре напомнили, что управление автомобилями людьми, страдающими зависимостями от алкоголя, наркотиков и психическими заболеваниями создает угрозу для других автомобилистов и пешеходов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области с начала 2024 года произошло 18 ДТП с участием детей. В авариях пострадали 23 несовершеннолетних.