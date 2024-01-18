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Суд лишил 19 тюменцев с психическими расстройствами водительских прав

19 тюменцев с психическими расстройствами лишили водительских прав

18 января 2024, 09:27
Фото: 1MI

Суд лишил 19 тюменцев с психическими расстройствами водительских прав

Все лишенные прав водители имели медицинские противопоказания. У некоторых из них проблемы с психикой начались на фоне употребления алкоголя.
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Суд

С исками о лишении 19 человек водительских прав выступила прокуратура Омутинского района. Этот вопрос решался через суд.

Некоторые автомобилисты страдали психическими расстройствами, возникшими из-за злоупотребления спиртным.

Так, была лишена прав женщина, состоявшая на учете у психиатра с диагнозом «психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя». У нее были права категории «В».

Другому мужчине был поставлен диагноз «зависимость от алкоголя средней стадии». У него были права с категориями «А1», «В», «С», «D», «E», «F».

В прокуратуре напомнили, что управление автомобилями людьми, страдающими зависимостями от алкоголя, наркотиков и психическими заболеваниями создает угрозу для других автомобилистов и пешеходов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области с начала 2024 года произошло 18 ДТП с участием детей. В авариях пострадали 23 несовершеннолетних.

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