В Тобольске водитель Lada влетел в стоящий на обочине грузовик. Пострадали дети

В массовой аварии, произошедшей в Тюмени на улице Чернышевского, травму получила 6-летняя девочка-пассажирка Volkswagen. ДТП произошло 11 января. По предварительным данным, водитель Honda при перестроении не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль Volkswagen. Произошло столкновение — от удара Honda отбросило на грузовой автомобиль Shacman.