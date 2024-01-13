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В Тюменской области участились случаи ДТП с участием детей

В Тобольске водитель Lada влетел в стоящий на обочине грузовик. Пострадали дети

13 января 2024, 05:58
Фото: ГИБДД

В Тюменской области участились случаи ДТП с участием детей

В Тюменской области участились случаи ДТП с участием детей-пассажиров. Только за последние дни на дорогах региона пострадали семь детей.
Сюжет
Дети
Фото: ГИБДД

В массовой аварии, произошедшей в Тюмени на улице Чернышевского, травму получила 6-летняя девочка-пассажирка Volkswagen. ДТП произошло 11 января. По предварительным данным, водитель Honda при перестроении не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль Volkswagen. Произошло столкновение — от удара Honda отбросило на грузовой автомобиль Shacman.

В результате аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Фольксвагена». Ребенок находился на заднем сиденье в детском кресле.

На улице Комиссаржевской в Тюмени 11 января в результате столкновения Škoda и Volkswagen травмы получили двое четырехлетних детей-пассажиров Volkswagen. По предварительным данным, водитель Škoda не справился с управлением транспортного средства и выехала на полосу встречного движения.

Фото: ГИБДД

Накануне вечером травмы в ДТП в Тобольске получили водитель и двое детей-пассажиров Lada Kalina — мальчик 5-ти лет и девочка 11-ти лет. Дети перевозились без удерживающих устройств, были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель легковушки врезался в МАЗ, стоящий на обочине.

В ГИБДД призывают водителей ответственно относиться к соблюдению правил перевозки детей.

Превышение скорости — причина каждого второго ДТП на тюменских трассах
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. На 112-м километре автодороги у КамАЗа, перевозящего зерно, оборвало прицеп. Груз отбросило на движущийся в противоположном направлении автомобиль Kia Sportage. В аварии погиб водитель кроссовера.

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