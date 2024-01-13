В Тобольске водитель Lada влетел в стоящий на обочине грузовик. Пострадали дети

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В массовой аварии, произошедшей в Тюмени на улице Чернышевского, травму получила 6-летняя девочка-пассажирка Volkswagen. ДТП произошло 11 января. По предварительным данным, водитель Honda при перестроении не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль Volkswagen. Произошло столкновение — от удара Honda отбросило на грузовой автомобиль Shacman.
В результате аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Фольксвагена». Ребенок находился на заднем сиденье в детском кресле.
На улице Комиссаржевской в Тюмени 11 января в результате столкновения Škoda и Volkswagen травмы получили двое четырехлетних детей-пассажиров Volkswagen. По предварительным данным, водитель Škoda не справился с управлением транспортного средства и выехала на полосу встречного движения.
Накануне вечером травмы в ДТП в Тобольске получили водитель и двое детей-пассажиров Lada Kalina — мальчик 5-ти лет и девочка 11-ти лет. Дети перевозились без удерживающих устройств, были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель легковушки врезался в МАЗ, стоящий на обочине.
В ГИБДД призывают водителей ответственно относиться к соблюдению правил перевозки детей.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. На 112-м километре автодороги у КамАЗа, перевозящего зерно, оборвало прицеп. Груз отбросило на движущийся в противоположном направлении автомобиль Kia Sportage. В аварии погиб водитель кроссовера.