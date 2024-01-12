Тюменка может лишиться водительских прав за езду на BMW с подложным госномером

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По словам 31-летней автомобилистки, фальшивые номера она заказывала сама. Периодически ставила их на «БМВ» вместо настоящих. Однажды ее манипуляции с подменой номеров попали на видеокамеру, установленную на одном из домов, а уже потом в соцсеть.
«Тюменка сказала, что много недоброжелателей. Подложные номера девушка заказала сама. Теперь их изъяли. На водителя составлен административный материал за управление транспортом с заведомо подложными номерными знаками. Материал передан в суд», — пояснили в ведомстве.
За катание с фальшивыми номерами тюменка может лишиться водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.