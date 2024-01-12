Тюменка может лишиться водительских прав за езду на BMW с подложным госномером

По словам 31-летней автомобилистки, фальшивые номера она заказывала сама. Периодически ставила их на «БМВ» вместо настоящих. Однажды ее манипуляции с подменой номеров попали на видеокамеру, установленную на одном из домов, а уже потом в соцсеть.