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Published Сегодня, 13:04

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Updated Сегодня, 13:12

Тюменка может лишиться водительских прав за езду на BMW с подложным госномером

Тюменка может лишиться водительских прав за езду на BMW с подложным госномером

12 января 2024, 13:04
Фото: 1MI
Тюменские автоинспекторы задержали местную жительницу, которая ездила по городу на BMW с подложными номерами. Зачем она меняла госзнаки на своем авто, рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

По словам 31-летней автомобилистки, фальшивые номера она заказывала сама. Периодически ставила их на «БМВ» вместо настоящих. Однажды ее манипуляции с подменой номеров попали на видеокамеру, установленную на одном из домов, а уже потом в соцсеть.

«Тюменка сказала, что много недоброжелателей. Подложные номера девушка заказала сама. Теперь их изъяли. На водителя составлен административный материал за управление транспортом с заведомо подложными номерными знаками. Материал передан в суд», — пояснили в ведомстве.

За катание с фальшивыми номерами тюменка может лишиться водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

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