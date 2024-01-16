nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

На тюменской трассе из-за упавшей с эвакуатора машины произошла авария

Из-за упавшей с эвакуатора машины на тюменской трассе пострадали люди

16 января 2024, 05:37
Фото: 1MI

На тюменской трассе из-за упавшей с эвакуатора машины произошла авария

Массовая авария произошла минувшим вечером на 805 километре трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. В ДТП получили травмы три человека.
Сюжет
Авария
Фото: Госавтоинспекция Югры / ВКонтакте

Предварительно установлено, что 51-летний водитель эвакуатора «Tata», перевозивший автомобиль «Kia», не справился с управлением, ушел в занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газ».

После этого «kia» упала с эвакуатора на движущуюся по встречной полосе «Toyota», а «ВАЗ», ехавший в попутном направлении, влетел в эвакуатор.

В результате аварии пострадали три человека — 48-летний водитель «Газ», 55-летний пассажир «Tata» и 52-летний пассажир «Toyota».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области многодетная мать устроила ДТП с пострадавшими. В аварии получили травмы 9 человек, 6 из них — дети.

Читайте также:
В Тюмени один из участников смертельной аварии скрылся с места происшествияНа трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Столкнулись 7 автоДва человека погибли в жуткой аварии автобуса с вахтовиками под Тюменью
#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Пострадавшие#Водители#Новости тюмени#Авария#Аварии#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?
Вчера, 05:46
«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?
Вчера, 06:52
Доведут до могилы: тюменцам рассказали, какие продукты запрещено давать кошкам
Вчера, 09:12
Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей
Вчера, 10:10
Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?
Вчера, 01:00
«Подлый выстрел»: в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»
Вчера, 13:19