Из-за упавшей с эвакуатора машины на тюменской трассе пострадали люди

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Предварительно установлено, что 51-летний водитель эвакуатора «Tata», перевозивший автомобиль «Kia», не справился с управлением, ушел в занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газ».
После этого «kia» упала с эвакуатора на движущуюся по встречной полосе «Toyota», а «ВАЗ», ехавший в попутном направлении, влетел в эвакуатор.
В результате аварии пострадали три человека — 48-летний водитель «Газ», 55-летний пассажир «Tata» и 52-летний пассажир «Toyota».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области многодетная мать устроила ДТП с пострадавшими. В аварии получили травмы 9 человек, 6 из них — дети.