В Тюменской области похолодает до -27

В понедельник на юге региона синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем столбики термометров покажут -5…-10, в ночные часы не опустятся ниже -9…-14. В Тюмени в понедельник ожидается снегопад, и -6…-9.