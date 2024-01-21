В Тюменской области похолодает до -27

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В понедельник на юге региона синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем столбики термометров покажут -5…-10, в ночные часы не опустятся ниже -9…-14. В Тюмени в понедельник ожидается снегопад, и -6…-9.
Во вторник, 23 января, немного похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -9…-14, в темное время суток ожидается до -18…-23. В течение дня вероятны осадки в виде небольшого снега.
В среду на юге региона ожидаются туманы, изморозь. Днем температура воздуха составит -9…-14 местами до -19, в темное время суток столбики термометров опустятся до -22….-27.