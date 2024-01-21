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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Теплая погода продержится в Тюменской области до середины следующей недели

В Тюменской области похолодает до -27

21 января 2024, 10:30
Фото: 1MI

Теплая погода продержится в Тюменской области до середины следующей недели

В Тюменскую область вернется морозная погода. По прогнозам метеорологов, в среду, 24 января, похолодает до -27.

В понедельник на юге региона синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем столбики термометров покажут -5…-10, в ночные часы не опустятся ниже -9…-14. В Тюмени в понедельник ожидается снегопад, и -6…-9.

Во вторник, 23 января, немного похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -9…-14, в темное время суток ожидается до -18…-23. В течение дня вероятны осадки в виде небольшого снега.

В среду на юге региона ожидаются туманы, изморозь. Днем температура воздуха составит -9…-14 местами до -19, в темное время суток столбики термометров опустятся до -22….-27.

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