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В Тюмени опровергли слухи о готовящейся забастовке водителей автобусов

Власти Тюмени опровергли сообщения о готовящейся забастовке водителей автобусов

19 января 2024, 02:18
Фото: 1MI

В Тюмени опровергли слухи о готовящейся забастовке водителей автобусов

Сообщения о том, что маршрутчики планируют устроить забастовку, стремительно распространялись по социальным сетям. Однако власти поспешили успокоить горожан: никто бастовать не собирается.
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Автобус

Местный телеграм-канал со ссылкой на своего инсайдера сообщил, что тюменские водители собираются заявить о недостойной зарплате и нарушении их прав. По крайней мере, на это решились шоферы маршрута №52.

Эта информация вызвала волнения горожан и интерес прокуратуры. Так, прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку и выяснить, соблюдают ли компании-перевозчики условия труда водителей.

Поспешили успокоить тюменцев и в департаменте дорожной инфраструктуры. Там заявили, что никакой забастовки не будет — водители выйдут на линии и будут работать на маршрутах.

«Начальник транспортной колонны ООО „Автолинии“, обслуживающего автобус № 52, связался с каждым сотрудником, кто работает на маршруте. По его словам, водители работают больше 10 лет, у них сложились доверительные отношения с руководством предприятия и нарушать условия действующих договоров они не намерены», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти возвращают старые схемы движения автобусов. Этому посодействовали многочисленные жалобы горожан.

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