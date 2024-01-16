«Рекордное обмеление»: уровень воды в Туре упал до критического показателя

Сейчас уровень воды в Туре составляет -48 сантиметров, при былом антирекорде на текущую дату в -22 сантиметра, поставленном в 2012 году. Эксперты отмечают, что показатель десятилетней давности был следствием жуткой засухи, обрушившейся на Россию. Однако нынешний превосходящий результат связан с иными причинами.