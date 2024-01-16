«Рекордное обмеление»: уровень воды в Туре упал до критического показателя

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Сейчас уровень воды в Туре составляет -48 сантиметров, при былом антирекорде на текущую дату в -22 сантиметра, поставленном в 2012 году. Эксперты отмечают, что показатель десятилетней давности был следствием жуткой засухи, обрушившейся на Россию. Однако нынешний превосходящий результат связан с иными причинами.
«Такой засухи, как тогда, у нас не было. Однако уровень водности активно снижается последние 2-3 года. Я убежден, что причина обмеления кроется в другом, несмотря на то, что нас продолжают убеждать в том, что дело именно в засухе. Тут дело в бездействии и безрассудстве, уж слишком потребительским стало отношение людей к водному ресурсу», — считает гидролог Андрей Расаев.
Также специалист уверен, что река нуждается в проведении углубительных работ и очистке русел, так как, по мнению Расаева, слова «критический» уже недостаточно для описания уровня воды в реке.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в этом году в Туре, несмотря на сложившуюся ситуация, оборудуют прорубь и там пройдут Крещенские купания.