Тюменская прокуратура начала проверку по факту трагедии на очистных сооружениях

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
В настоящее время идут поиски тела погибшего. Поисковые работы находятся под контролем прокурора Тюменской области Владислава Московских.
Начата проверка по соблюдению требований законодательства при проведении работ на гидротехнических сооружениях, об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, трагедия произошла на очистных сооружениях канализации в микрорайоне Копытово. Погибший мужчина являлся сотрудником подрядной организации «Сервис-Групп», специалисты которой вели ремонтные работы на очистных сооружениях.