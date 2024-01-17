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Тюменская прокуратура начала проверку по факту трагедии на очистных сооружениях

Тюменская прокуратура начала проверку по факту трагедии на очистных сооружениях

17 января 2024, 05:42
Фото: 1MI
ЧП произошло 16 января, во вторник, на водоочистных сооружениях в микрорайоне Копытово. Во время проведения ремонтных работ одного из рабочих затянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру.

В настоящее время идут поиски тела погибшего. Поисковые работы находятся под контролем прокурора Тюменской области Владислава Московских.

Начата проверка по соблюдению требований законодательства при проведении работ на гидротехнических сооружениях, об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, трагедия произошла на очистных сооружениях канализации в микрорайоне Копытово. Погибший мужчина являлся сотрудником подрядной организации «Сервис-Групп», специалисты которой вели ремонтные работы на очистных сооружениях.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#ТОСЭР#Очистные сооружения
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