«Благодать да и только!»: как тюменцы празднуют Крещение

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В этом году празднование Крещения прошло особенно массово. Уже к 12 часам, когда в Свято-Троицком монастыре закончилась литургия, у его ворот собрались горожане, чтобы проследовать за Крестным ходом и посмотреть на процесс освещения воды.
Вместе с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием к иордани, разбитой у берега Туры, прибыли и другие тюменские священнослужители, внемлющие священному писанию. Своими молитвами они призывали помилованию и освящению воды, чтобы праздник прошел благодатно.
Так как на лед, по соображениям безопасности, нельзя сразу пускать всех желающих, горожане, желающие первыми попасть к купелям и иордани, наблюдали за священным обрядом с первого яруса набережной.
«Всех вас поздравляю с праздником Крещения Господне, это особый день, когда мы вспоминаем событие, когда Христос пришел на Иордан и своим вхождением в реку Иордан освятил стихию воды. И теперь уже на протяжении двух тысячелетий совершается таинство освящения воды. Мы верим, что Благодать духа Святого пребывает с этой святыней. Всех вас поздравляю, пусть Благодать и милость утешает и укрепляет всех нас! Храни всех нас Господь!», — поздравил тюменцев Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
После того, как процесс освящения был завершен, на лед пустили всех, кто пришел за Святой водой или с желанием окунуться в Крещенскую купель.
Купели и иордань были заблаговременно подготовлены Тюменским областным общественным движение «Сибирь православная» совместно с Тюменским благочинием Тобольско-Тюменской Митрополии. Для безопасности на месте дежурили сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.
Также на входе работает пропускной режим, чтобы на лед не выходило слишком много людей одновременно.
Желающих окунуться в прорубь, несмотря на морозную погоду, было много. Из палаток, где можно переодеться, тюменцы выбегали в плавках, ночнушках и купальниках.
«Какая благодать сразу наступает!», — говорили выходящие из проруби.
На выходе из купели горожан встречали служительницы церкви, которые помогали выйти из купели и укрывали тюменцев полотенцами.
За первые полчаса в прорубь окунулись более 15 человек, были среди них, и мужчины, и женщины. Многие тюменцы уже сделали Крещенские купания традицией и не пропускают даже в лютые морозы.
«Уже 20 лет я каждый год окунаюсь. Я верю в чудо, в очищение. Выхожу из проруби и чувствую, как началась новая жизнь! Как я в первый раз окунулась? У меня не было цели это сделать, я сама не заметила, как это произошло. Но с тех пор ни одного года не пропускаю», — рассказала тюменка
Однако служители церкви напоминают, что купаться в проруби для очищения в праздник Крещения совсем необязательно. При желании можно просто умыться святой водой из иордани. Также искупаться можно и дома, так как в этот светлый день воды всюду становится святой.
Но для тех, кто все же решил искупаться, тюменский врач Олег Нестеров советует за два часа до посещения купели поесть, а также исключить употребление спиртного до и после окунания в холодную воду.
Отказаться от купания в проруби стоит людям, страдающим гипертонией, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. При плохом самочувствии Нестеров также не рекомендует погружаться в купель, чтобы не спровоцировать осложнения. Врач добавляет, что перед купанием в проруби необходимо пройти хотя бы минимальное обследование: ЭКГ, измерить давление.
«Но для здоровых людей процедура вполне может оказаться полезной», — говорит врач.
Сегодня окунуться в купель можно будет до 24:00. Завтра, 19 января, в 12 часов священнослужителями будет вновь освящена вода. на набережной всех делающих будут ждать 4 купели и 7 палаток для переодевания. На набережной реки будут работать церковная лавка и выездные торговые фудтраки. Купания также пройдут до 24:00.
Добавим, что 18 и 19 января продлено время работы общественного транспорта.