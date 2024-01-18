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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Первые тюменцы уже окунулись в прорубь в честь Крещения.

«Благодать да и только!»: как тюменцы празднуют Крещение

18 января 2024, 10:10
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru
Первые тюменцы уже окунулись в прорубь в честь Крещения.

Первые тюменцы уже окунулись в прорубь в честь праздника Крещения

Сегодня в Тюмени после службы и литургии в Свято-Троицком мужском монастыре, Крестный ход протянулся до набережной Туры. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий освятил воду и тюменцам открыли путь к иордани и купелям.

Таинство освящения воды

В этом году празднование Крещения прошло особенно массово. Уже к 12 часам, когда в Свято-Троицком монастыре закончилась литургия, у его ворот собрались горожане, чтобы проследовать за Крестным ходом и посмотреть на процесс освещения воды.

Литургия в Свято-Троицком монастыре.Литургия в Свято-Троицком монастыре.
Литургия в Свято-Троицком монастыре.Литургия в Свято-Троицком монастыре.
Литургия в Свято-Троицком монастыре.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru
Крестный ход в Тюмени.Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Вместе с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием к иордани, разбитой у берега Туры, прибыли и другие тюменские священнослужители, внемлющие священному писанию. Своими молитвами они призывали помилованию и освящению воды, чтобы праздник прошел благодатно.

Таинство освящения воды.Таинство освящения воды.
Таинство освящения воды. Таинство освящения воды.
Таинство освящения воды.Таинство освящения воды.
Таинство освящения воды.
Фото: nashgorod.ru

Так как на лед, по соображениям безопасности, нельзя сразу пускать всех желающих, горожане, желающие первыми попасть к купелям и иордани, наблюдали за священным обрядом с первого яруса набережной.

Зрители таинства освящения воды.Зрители таинства освящения воды.
Зрители таинства освящения воды.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru
«Всех вас поздравляю с праздником Крещения Господне, это особый день, когда мы вспоминаем событие, когда Христос пришел на Иордан и своим вхождением в реку Иордан освятил стихию воды. И теперь уже на протяжении двух тысячелетий совершается таинство освящения воды. Мы верим, что Благодать духа Святого пребывает с этой святыней. Всех вас поздравляю, пусть Благодать и милость утешает и укрепляет всех нас! Храни всех нас Господь!», — поздравил тюменцев Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

После того, как процесс освящения был завершен, на лед пустили всех, кто пришел за Святой водой или с желанием окунуться в Крещенскую купель.

Освящение воды.Освящение воды.
Освящение воды.Освящение воды.
Освящение воды.Освящение воды.
Освящение воды.Освящение воды.
Освящение воды.
Фото: Алса Вернер / nashgorod.ru
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Крещенские купания

Купели и иордань были заблаговременно подготовлены Тюменским областным общественным движение «Сибирь православная» совместно с Тюменским благочинием Тобольско-Тюменской Митрополии. Для безопасности на месте дежурили сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Также на входе работает пропускной режим, чтобы на лед не выходило слишком много людей одновременно.

Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Желающих окунуться в прорубь, несмотря на морозную погоду, было много. Из палаток, где можно переодеться, тюменцы выбегали в плавках, ночнушках и купальниках.

«Какая благодать сразу наступает!», — говорили выходящие из проруби.
Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

На выходе из купели горожан встречали служительницы церкви, которые помогали выйти из купели и укрывали тюменцев полотенцами.

За первые полчаса в прорубь окунулись более 15 человек, были среди них, и мужчины, и женщины. Многие тюменцы уже сделали Крещенские купания традицией и не пропускают даже в лютые морозы.

Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru
«Уже 20 лет я каждый год окунаюсь. Я верю в чудо, в очищение. Выхожу из проруби и чувствую, как началась новая жизнь! Как я в первый раз окунулась? У меня не было цели это сделать, я сама не заметила, как это произошло. Но с тех пор ни одного года не пропускаю», — рассказала тюменка
Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.
Фото: Алса Вернер. / nashgorod.ru

Однако служители церкви напоминают, что купаться в проруби для очищения в праздник Крещения совсем необязательно. При желании можно просто умыться святой водой из иордани. Также искупаться можно и дома, так как в этот светлый день воды всюду становится святой.

Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Но для тех, кто все же решил искупаться, тюменский врач Олег Нестеров советует за два часа до посещения купели поесть, а также исключить употребление спиртного до и после окунания в холодную воду.

Отказаться от купания в проруби стоит людям, страдающим гипертонией, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. При плохом самочувствии Нестеров также не рекомендует погружаться в купель, чтобы не спровоцировать осложнения. Врач добавляет, что перед купанием в проруби необходимо пройти хотя бы минимальное обследование: ЭКГ, измерить давление.

«Но для здоровых людей процедура вполне может оказаться полезной», — говорит врач.
Крещенские купания.Крещенские купания.
Крещенские купания.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Сегодня окунуться в купель можно будет до 24:00. Завтра, 19 января, в 12 часов священнослужителями будет вновь освящена вода. на набережной всех делающих будут ждать 4 купели и 7 палаток для переодевания. На набережной реки будут работать церковная лавка и выездные торговые фудтраки. Купания также пройдут до 24:00.

Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Добавим, что 18 и 19 января продлено время работы общественного транспорта.

#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Православные праздники#Купели#Православие#Крещение#Крестный ход#Алиса Вернер#Митрополит#Прорубь#Купание
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