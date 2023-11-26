Итоги недели: послание Моора, рост платы за детсады, антирейтинг поликлиник

Глава региона подвел итоги жизни региона за последние пять лет и рассказал о планах на будущее. Александр Моор отметил, что за 5 лет в Тюменской области было построено или реконструировано более 30 детских садов. А в следующие три года добавится еще 12. Правительством области предусмотрены средства на создание в ближайшие 3 года 3 000 дополнительных учебных мест.