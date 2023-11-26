Итоги недели: послание Моора, рост платы за детсады, антирейтинг поликлиник

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Глава региона подвел итоги жизни региона за последние пять лет и рассказал о планах на будущее. Александр Моор отметил, что за 5 лет в Тюменской области было построено или реконструировано более 30 детских садов. А в следующие три года добавится еще 12. Правительством области предусмотрены средства на создание в ближайшие 3 года 3 000 дополнительных учебных мест.
Также подчеркнул, что в году в области запущена региональная программа, благодаря которой медики выявляют заболевания у новорожденных. Федеральный пилотный проект дистанционного мониторинга «Персональные медицинские помощники». С помощью портативных устройств врачи отслеживают ключевые индивидуальные параметры здоровья пациентов и оперативно реагируют на их отклонения.
Имеются успехи и в сфере АПК — за 10 лет валовый региональный продукт (ВРП) увеличился более чем в два раза. В 2023 году товары тюменских производителей оценили в Бразилии и других странах.
Кроме того, Тюменская область входит в топ-3 нашей страны по инвестиционному климату. В портфеле 530 проектов с общей капитализацией два триллиона рублей.
Особое внимание в послании было уделено СВО, поддержке военнослужащих, оказанию помощи Луганской и Донецкой Народных Республик.
С 1 января 2024 года в Тюменской области будет увеличен размер платы за детские сады. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.
Согласно постановлению, максимально возможный размер платы в следующем году составит 4300 рублей в месяц. Такую сумму родителям придется отдавать, если их ребенок находится в группе круглосуточного пребывания.
Для тех, кто ходит в группы полного, продленного, сокращенного дня, оплата может вырасти до 3900 рублей. Сейчас она составляет не более 3200. Максимальный размер родительской платы в группах кратковременного пребывания составит 1600 рублей.
На этой неделе стало известно о гибели известного тюменского блогера КАЛЯН86 (Николая Галенко). На протяжении восьми лет Калян86 вел канал на YouTube, где рассказывал о жизни дальнобойщиков и автомобилях. За эти годы на автоблогера подписались почти 700 тысяч человек.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность и кардиомиопатия. Николаю было всего 37 лет. Похороны тюменца состоялись 24 ноября в траурном зале в Тюмени по улице Одесской. Похоронили Николая на кладбище в селе Боровском. Попрощаться с блогером пришли сотни человек.
Уровень воды в Туре на этой неделе поднялся на несколько сантиметров. На сегодняшний день он составляет он составляет -73 сантиметра над нулем поста. Однако, по словам специалистов, этого недостаточно для того, чтобы говорить о положительных изменениях состояния реки.
По словам гидролога Сергея Демченко, повышение уровня воды в реке произошла благодаря снегопаду — Тура преимущественно питается снеговыми, талыми водами. Поэтому то, что уровень воды в реке поднялся — закономерное явление. Но пока существенно такой подъем воды положительной роли не играет.
Специалисты отмечают, что Тура мелеет вовсе не из-за наступившего цикла «сухих лет». Засуха — это лишь один из факторов, притом не самый значимый. Инженер-эколог Вера Трусова считает, что на состояние реки огромное влияние оказывает массовая застройка. С ней согласен и кандидат биологических наук Федор Макаров, считающий, что легальное по закону освоение берегов реки убивает Туру и приводит к ее полному иссушению.
Между тем, на этой неделе стало известно, что на Туре в Тюмени построят дамбу. Власти уже начали искать подрядчика, который подготовит проектную документацию и займется строительными работами — на данные цели в бюджете предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей. Сооружение возведут для защиты будущего студенческого кампуса мирового уровня от затопления.
Тюменцы назвали пять худших поликлиник города. В их числе оказались поликлиника №17 (отделение на Широтной, 106Б), поликлиника №5 на Червишевском тракте, поликлиника №6 на Рижской, поликлиника № 4 на Горького и поликлиника №3 на Садовой.
По словам горожан в данный медзаведениях можно столкнуться не только с традиционными очередями, но и некомпетентными специалистами, грубым отношениям и даже с отказом в медпомощи.
Прайс-лист с праздничными тарифами опубликован в официальной группе ВК термального курорта.
Указано, что в период с 1 по 6 января стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых.
За отдых в обеих зонах термального курорта придется отдать 5600 за детский билет и 6000 за взрослый по базовому тарифу до 5 часов. Более пяти часов отдыха будут стоить 6000 и 6500 рублей соответственно.
В настоящее время стоимость посещения аквапарка стоит 1500 для детей и 1900 для взрослых (до 5 часов), СПА — 1900 и 2300 соответственно, аквапарка и СПА — 2200 для детей и 2900 для взрослых.
Тюменцы уже высказали свое недовольство по поводу повышения цен. Часть горожан отметили, что вероятнее всего такое решение принято руководством аквапарка для того, чтобы в каникулы на термальном курорте не было столпотворения.