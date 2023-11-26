nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Итоги недели: послание Моора, рост платы за детсады, антирейтинг поликлиник

Итоги недели: послание Моора, рост платы за детсады, антирейтинг поликлиник

26 ноября 2023, 13:09
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — послание губернатора региона Александра Моора депутатам областной думы, повышение платы за детсады, гибель блогера КАЛЯН86.
Сюжет
Итоги
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с ежегодным посланием

Глава региона подвел итоги жизни региона за последние пять лет и рассказал о планах на будущее. Александр Моор отметил, что за 5 лет в Тюменской области было построено или реконструировано более 30 детских садов. А в следующие три года добавится еще 12. Правительством области предусмотрены средства на создание в ближайшие 3 года 3 000 дополнительных учебных мест.

Также подчеркнул, что в году в области запущена региональная программа, благодаря которой медики выявляют заболевания у новорожденных. Федеральный пилотный проект дистанционного мониторинга «Персональные медицинские помощники». С помощью портативных устройств врачи отслеживают ключевые индивидуальные параметры здоровья пациентов и оперативно реагируют на их отклонения.

Глава региона рассказал, по какому принципу нужно поддерживать тюменские семьи
Узнать подробнее

Имеются успехи и в сфере АПК — за 10 лет валовый региональный продукт (ВРП) увеличился более чем в два раза. В 2023 году товары тюменских производителей оценили в Бразилии и других странах.

Кроме того, Тюменская область входит в топ-3 нашей страны по инвестиционному климату. В портфеле 530 проектов с общей капитализацией два триллиона рублей.

Особое внимание в послании было уделено СВО, поддержке военнослужащих, оказанию помощи Луганской и Донецкой Народных Республик.

Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, когда и на сколько вырастет плата за детские сады

С 1 января 2024 года в Тюменской области будет увеличен размер платы за детские сады. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.

Согласно постановлению, максимально возможный размер платы в следующем году составит 4300 рублей в месяц. Такую сумму родителям придется отдавать, если их ребенок находится в группе круглосуточного пребывания.

Для тех, кто ходит в группы полного, продленного, сокращенного дня, оплата может вырасти до 3900 рублей. Сейчас она составляет не более 3200. Максимальный размер родительской платы в группах кратковременного пребывания составит 1600 рублей.

Фото: Калян86 / Телеграм

Погиб тюменский блогер КАЛЯН86

На этой неделе стало известно о гибели известного тюменского блогера КАЛЯН86 (Николая Галенко). На протяжении восьми лет Калян86 вел канал на YouTube, где рассказывал о жизни дальнобойщиков и автомобилях. За эти годы на автоблогера подписались почти 700 тысяч человек.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность и кардиомиопатия. Николаю было всего 37 лет. Похороны тюменца состоялись 24 ноября в траурном зале в Тюмени по улице Одесской. Похоронили Николая на кладбище в селе Боровском. Попрощаться с блогером пришли сотни человек.

Фото: 1MI

В Тюмени уровень воды в Туре снова изменился

Уровень воды в Туре на этой неделе поднялся на несколько сантиметров. На сегодняшний день он составляет он составляет -73 сантиметра над нулем поста. Однако, по словам специалистов, этого недостаточно для того, чтобы говорить о положительных изменениях состояния реки.

По словам гидролога Сергея Демченко, повышение уровня воды в реке произошла благодаря снегопаду — Тура преимущественно питается снеговыми, талыми водами. Поэтому то, что уровень воды в реке поднялся — закономерное явление. Но пока существенно такой подъем воды положительной роли не играет.

Специалисты отмечают, что Тура мелеет вовсе не из-за наступившего цикла «сухих лет». Засуха — это лишь один из факторов, притом не самый значимый. Инженер-эколог Вера Трусова считает, что на состояние реки огромное влияние оказывает массовая застройка. С ней согласен и кандидат биологических наук Федор Макаров, считающий, что легальное по закону освоение берегов реки убивает Туру и приводит к ее полному иссушению.

Жителей Тобольска отрезали от цивилизации — на Иртыше прекратил работу паром
Узнать подробнее

Между тем, на этой неделе стало известно, что на Туре в Тюмени построят дамбу. Власти уже начали искать подрядчика, который подготовит проектную документацию и займется строительными работами — на данные цели в бюджете предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей. Сооружение возведут для защиты будущего студенческого кампуса мирового уровня от затопления.

Фото: 1MI

ТОП-5 худших поликлиник Тюмени — народный антирейтинг

Тюменцы назвали пять худших поликлиник города. В их числе оказались поликлиника №17 (отделение на Широтной, 106Б), поликлиника №5 на Червишевском тракте, поликлиника №6 на Рижской, поликлиника № 4 на Горького и поликлиника №3 на Садовой.

По словам горожан в данный медзаведениях можно столкнуться не только с традиционными очередями, но и некомпетентными специалистами, грубым отношениям и даже с отказом в медпомощи.

Фото: 2 ГИС

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» в новогодние каникулы увеличит цены в два раза

Прайс-лист с праздничными тарифами опубликован в официальной группе ВК термального курорта.

Указано, что в период с 1 по 6 января стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых.

В настоящее время стоимость посещения аквапарка стоит 1500 для детей и 1900 для взрослых (до 5 часов), СПА — 1900 и 2300 соответственно, аквапарка и СПА — 2200 для детей и 2900 для взрослых.

Тюменцы уже высказали свое недовольство по поводу повышения цен. Часть горожан отметили, что вероятнее всего такое решение принято руководством аквапарка для того, чтобы в каникулы на термальном курорте не было столпотворения.

Читайте также:
Легкий способ похудеть: тюменский миллионер рассказал о диете, которая работает 100%Главный тюменский санврач вышла в свет с сумкой от Gucci за сотни тысяч рублейБиатлонист Большунов выступит на этапе Кубка России в Тюмени
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Итоги недели#Итоги
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
24 ноября, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
24 ноября, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
24 ноября, 04:07
«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты
24 ноября, 13:15
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
24 ноября, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
24 ноября, 06:10