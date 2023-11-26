Жителей Тобольска отрезали от цивилизации — на Иртыше прекратил работу паром

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
«Администрация города Тобольска, ну и как нам, жителям Левобережья, быть? Планировать свои поездки? У нас теперь нет возможности приехать на работу», — возмутились тоболяки.
И добавили, что обращения и жалобы уже направлены в прокуратуру Тюменской области, главе администрации Тобольска.
По словам горожан, никогда ранее людей не оставляли без переправы в период ледостава.
«Рейдовый разбивал дорогу и паром спокойно ходил до тех пор, пока не встанет лед на реке. Что творится в этом году? Никто ни за что не отвечает, завтра всем на учебу, работу, как быть? Поэтому нас, кто живёт за рекой, не берут на хорошую работу, мотивируя тем что у вас постоянно проблемы с рекой. Но мы же, жители Левобережья тоже люди. Ну нет у нас возможности купить квартиру в городе. Что теперь, бросать нас на произвол судьбы?» — отметили жители Левобережья.
Многие жители левобережной части Тобольска работают в больнице — сегодня они массово не вышли на работу.
«Кто теперь будет помогать тяжелобольным? Вот администрацию уложить туда с переломами, с сердцем и пусть в памперсах лежат до тех пор, пока переправа не заработает», — возмутились горожане.
Отметим, что информация о том, что паром может быть экстренно снят с переправы на Иртыше, появилась еще в минувшую пятницу, 24 ноября. Городские власти объяснили возможное прекращение работы парома погодными и условиями и резким поднятием уровня воды в реке. По данным гидропоста, за сутки с 23–24 ноября уровень воды в Иртыше повысился на 52 сантиметра и составил -5 сантиметров над нулевой отметкой. Сегодня уровень воды в реке достиг уже 24 сантиметров — только за последние сутки вода поднялась еще на 15 сантиметров.