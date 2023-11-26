nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Тобольске десятки человек застряли на левом берегу Иртыша

Жителей Тобольска отрезали от цивилизации — на Иртыше прекратил работу паром

26 ноября 2023, 06:51
Фото: 1MI

В Тобольске десятки человек застряли на левом берегу Иртыша

Жители левобережной части Тобольска оказались отрезаны от цивилизации. В субботу вечером, 25 ноября, паром, ранее перевозивший людей по Иртышу, отправился за зимовку.
Видео: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]
«Администрация города Тобольска, ну и как нам, жителям Левобережья, быть? Планировать свои поездки? У нас теперь нет возможности приехать на работу», — возмутились тоболяки.

И добавили, что обращения и жалобы уже направлены в прокуратуру Тюменской области, главе администрации Тобольска.

По словам горожан, никогда ранее людей не оставляли без переправы в период ледостава.

«Рейдовый разбивал дорогу и паром спокойно ходил до тех пор, пока не встанет лед на реке. Что творится в этом году? Никто ни за что не отвечает, завтра всем на учебу, работу, как быть? Поэтому нас, кто живёт за рекой, не берут на хорошую работу, мотивируя тем что у вас постоянно проблемы с рекой. Но мы же, жители Левобережья тоже люди. Ну нет у нас возможности купить квартиру в городе. Что теперь, бросать нас на произвол судьбы?» — отметили жители Левобережья.

Многие жители левобережной части Тобольска работают в больнице — сегодня они массово не вышли на работу.

«Кто теперь будет помогать тяжелобольным? Вот администрацию уложить туда с переломами, с сердцем и пусть в памперсах лежат до тех пор, пока переправа не заработает», — возмутились горожане.

Отметим, что информация о том, что паром может быть экстренно снят с переправы на Иртыше, появилась еще в минувшую пятницу, 24 ноября. Городские власти объяснили возможное прекращение работы парома погодными и условиями и резким поднятием уровня воды в реке. По данным гидропоста, за сутки с 23–24 ноября уровень воды в Иртыше повысился на 52 сантиметра и составил -5 сантиметров над нулевой отметкой. Сегодня уровень воды в реке достиг уже 24 сантиметров — только за последние сутки вода поднялась еще на 15 сантиметров.

Читайте также:
Жители домов в центре Тюмени, попавших под КРТ, живут без отопления почти годСиноптики обещают тюменцам потеплениеДед Мороз прибудет сегодня в Тюмень на спецпоезде
#Общество#Видео#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Тобольск#Река#Река Иртыш#Переправа#Ледовые переправы
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
24 ноября, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
24 ноября, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
24 ноября, 04:07
«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты
24 ноября, 13:15
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
24 ноября, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
24 ноября, 06:10