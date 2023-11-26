Жителей Тобольска отрезали от цивилизации — на Иртыше прекратил работу паром

Отметим, что информация о том, что паром может быть экстренно снят с переправы на Иртыше, появилась еще в минувшую пятницу, 24 ноября. Городские власти объяснили возможное прекращение работы парома погодными и условиями и резким поднятием уровня воды в реке. По данным гидропоста, за сутки с 23–24 ноября уровень воды в Иртыше повысился на 52 сантиметра и составил -5 сантиметров над нулевой отметкой. Сегодня уровень воды в реке достиг уже 24 сантиметров — только за последние сутки вода поднялась еще на 15 сантиметров.