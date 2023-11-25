Тюменский аквапарк повысит цены в два раза в новогодние каникулы

Указано, что в период с 1 по 6 января стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых. За отдых в обеих зонах термального курорта придется отдать 5600 за детский билет и 6000 за взрослый по базовому тарифу до 5 часов. Более пяти часов отдыха будут стоить 6000 и 6500 рублей соответственно.