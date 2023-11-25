Тюменский аквапарк повысит цены в два раза в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Указано, что в период с 1 по 6 января стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых. За отдых в обеих зонах термального курорта придется отдать 5600 за детский билет и 6000 за взрослый по базовому тарифу до 5 часов. Более пяти часов отдыха будут стоить 6000 и 6500 рублей соответственно.
В настоящее время стоимость посещения аквапарка стоит 1500 для детей и 1900 для взрослых (до 5 часов), СПА — 1900 и 2300 соответственно, аквапарка и СПА — 2200 для детей и 2900 для взрослых.
Ранее «Наш Город», что в период осенних каникул стоимость отдыха на территории термального курорта «ЛетоЛето» была увеличена на 15-20%. Минимальный тариф составлял 2000 рублей.