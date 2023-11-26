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Глава тюменского Роспотребнадзора вышла в свет с сумкой за 200 тысяч

Главный тюменский санврач вышла в свет с сумкой от Gucci за сотни тысяч рублей

26 ноября 2023, 11:28
Фото: 1MI

Глава тюменского Роспотребнадзора вышла в свет с сумкой за 200 тысяч

Глава управления Роспотребнадзора Галина Шарухо пришла на послание губернатора региона Александра Моора с дорогим аксессуаром — брендовой сумкой от Gucci. Стоимость данной модели с вышивкой с цветочным мотивом составляет 238 тысяч рублей.

Сумка Sylvie входит в коллекцию сезона осень-зима. Аксессуар изготовлен из матовой фактурной кожи и декорирован вышитыми аппликациями с цветочным мотивом. Фигурный клапан украшен знаковой лентой Web и золотистой цепочкой, стилизованной под ремень с пряжкой.

Кстати, данный аксессуар является не единственным в коллекции сумочек от Gucci у Галины Шарухо — ранее главный санитарный врач региона была замечена с другой моделью дэтого бренда, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам последней декларации о доходах, находившейся в открытом доступе, в 2021 года Галина Шарухо задекларировала доход в размере 3,6 миллионов рублей. В её собственности находился дом площадью 101 квадратный метр и автомобиль Mercedes. Доход её мужа в 2021 году вырос в 56 раз и достиг 12,2 миллионов рублей. Также в собственности он имел трансформаторную подстанцию, автомобиль Hyundai и трактор.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Доходы#Шарухо#Галина Шарухо#Аксессуары
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