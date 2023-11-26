Главный тюменский санврач вышла в свет с сумкой от Gucci за сотни тысяч рублей

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам последней декларации о доходах, находившейся в открытом доступе, в 2021 года Галина Шарухо задекларировала доход в размере 3,6 миллионов рублей. В её собственности находился дом площадью 101 квадратный метр и автомобиль Mercedes. Доход её мужа в 2021 году вырос в 56 раз и достиг 12,2 миллионов рублей. Также в собственности он имел трансформаторную подстанцию, автомобиль Hyundai и трактор.