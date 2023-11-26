Биатлонист Большунов выступит на этапе Кубка России в Тюмени

Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

Этап Кубка России по биатлону стартует в Тюмени пройдет 7 декабря. На территории спортивного центра «Жемчужина Сибири» пройдут индивидуальные гонки у мужчин и женщин на дистанции 15 и 20 километров, а также спринт и масс-страты.