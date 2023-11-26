Биатлонист Большунов выступит на этапе Кубка России в Тюмени

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, участие в гонках примет трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Большунов. Ранее он получил травму спины на тренировочном сборе в Раубичах (Белоруссия).
«Саша ежедневно занимается профилактическими мероприятиями по поводу этой травмы, все идет своим чередом. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать на соревнованиях, бегать без ущерба. Планируем, что Саша поедет на второй этап Кубка в Тюмень». — сообщил Бородавко РИА «Новости».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской «Жемчужине Сибири» в настоящее время идут ремонтные работы. По планам, к началу декабря они будут завершены.