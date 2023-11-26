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Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

Биатлонист Большунов выступит на этапе Кубка России в Тюмени

26 ноября 2023, 10:56
Фото: тг-канал Александр Моор

Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

Этап Кубка России по биатлону стартует в Тюмени пройдет 7 декабря. На территории спортивного центра «Жемчужина Сибири» пройдут индивидуальные гонки у мужчин и женщин на дистанции 15 и 20 километров, а также спринт и масс-страты.
Сюжет
Биатлон

По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, участие в гонках примет трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Большунов. Ранее он получил травму спины на тренировочном сборе в Раубичах (Белоруссия).

«Саша ежедневно занимается профилактическими мероприятиями по поводу этой травмы, все идет своим чередом. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать на соревнованиях, бегать без ущерба. Планируем, что Саша поедет на второй этап Кубка в Тюмень». — сообщил Бородавко РИА «Новости».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской «Жемчужине Сибири» в настоящее время идут ремонтные работы. По планам, к началу декабря они будут завершены.

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