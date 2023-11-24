Тюменцам рассказали, когда и на сколько вырастет плата за детские сады

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Так, согласно постановлению, максимально возможный размер платы в Новом году составит 4300 рублей в месяц. Такую сумму родителям придется отдавать, если их ребенок находится в группе круглосуточного пребывания.
Для тех, кто ходит в группы полного, продленного, сокращенного дня, оплата может вырасти до 3900 рублей. Сейчас она составляет не более 3200.
Максимальный размер родительской платы в группах кратковременного пребывания составит 1600 рублей против 1300 в 2023 году.
Напомним, ранее «наш город» выяснял, почему родителям тюменских школьников до сих пор приходится сдавать на шторы и другие нужды учебных заведений. Почитать о поборах можно здесь.