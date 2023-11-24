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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Плата за детские сады вырастет в Тюменской области с Нового года

Тюменцам рассказали, когда и на сколько вырастет плата за детские сады

24 ноября 2023, 11:11
Фото: 1MI

Плата за детские сады вырастет в Тюменской области с Нового года

Максимальный размер платы за детские сады в Тюменской области повысят с 1 января 2024 года. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.
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Дети

Так, согласно постановлению, максимально возможный размер платы в Новом году составит 4300 рублей в месяц. Такую сумму родителям придется отдавать, если их ребенок находится в группе круглосуточного пребывания.

Для тех, кто ходит в группы полного, продленного, сокращенного дня, оплата может вырасти до 3900 рублей. Сейчас она составляет не более 3200.

Максимальный размер родительской платы в группах кратковременного пребывания составит 1600 рублей против 1300 в 2023 году.

Напомним, ранее «наш город» выяснял, почему родителям тюменских школьников до сих пор приходится сдавать на шторы и другие нужды учебных заведений. Почитать о поборах можно здесь.

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#Тюмень#Ребенок#Дети#Тюменская область#Деньги#Детский сад#Родители#Детские сады#Оплата#Инна Доровская
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