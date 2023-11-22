Губернатор Тюменской области призвал своих замов активнее искать инвесторов

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В первую очередь губернатор ждет соответствующих предложений от своих заместителей.
«Подготовить предложения должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора. Срок — до 1 марта 2024 года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву», — заявил Моор.
Напомним, у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории МО.