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Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 12:09

Губернатор Тюменской области призвал своих замов активнее искать инвесторов

Губернатор Тюменской области призвал своих замов активнее искать инвесторов

22 ноября 2023, 12:07
Фото: телеграм-канал Александра Моора
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего ежегодного послания призвал чиновников активнее включаться в работу по привлечению в регион инвесторов.

В первую очередь губернатор ждет соответствующих предложений от своих заместителей.

«Подготовить предложения должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора. Срок — до 1 марта 2024 года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву», — заявил Моор.

Напомним, у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории МО.

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#Общество#Ирина Швецова#Послание#Послание губернатора Тюменской области#Моор
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