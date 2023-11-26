Легкий способ похудеть: тюменский миллионер рассказал о диете, которая работает 100%

«Впоследствии, прочитав книгу „Меняя правила“, которую точно всем рекомендую, стало понятно, что именно произошло. На сегодня, к тому, что я ни разу не пил алкоголь и кофе, не курил, добавил еще несколько пунктов. Про спорт писать не буду, его всегда в моей жизни было много», — отметил Ильдар Хусаинов.