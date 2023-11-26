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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Тюменский миллионер рассказал о том, как привел себя в форму

Легкий способ похудеть: тюменский миллионер рассказал о диете, которая работает 100%

26 ноября 2023, 12:05
Фото: тг-канал Ильдар Хусаинов

Тюменский миллионер рассказал о том, как привел себя в форму

Тюменский миллионер, руководитель федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов раскрыл секреты здорового образа жизни и гарантированного способа избавиться от лишнего веса.
Фото: тг-канал Ильдар Хусаинов

Бизнесмен сообщил, что еще несколько лет назад, в 2006 году, он весил 90 килограммов. В его образе жизни тогда не было режима, в рационе присутствовали много сладостей, снеков в виде сухариков. Все изменилось в 2007 году.

«В 2007 году на футболе получил серьезную травму колена и нужна была операция. В больнице питание было три раза в день, отбой по расписанию, никаких сладостей или кириешек. И даже никакого секса. В общем, через 12 дней я уже вышел другим человеком — похудел на 5 килограмм, и мне стало нравиться, как я себя чувствую и как выгляжу. И тогда твердо решил — взять лучшее из этого режима», — отметил Ильдар Хусаинов.

По его словам, спустя три месяца вес снизился до78 килограммов. При этом существенно возрос уровень работоспособности.

«Впоследствии, прочитав книгу „Меняя правила“, которую точно всем рекомендую, стало понятно, что именно произошло. На сегодня, к тому, что я ни разу не пил алкоголь и кофе, не курил, добавил еще несколько пунктов. Про спорт писать не буду, его всегда в моей жизни было много», — отметил Ильдар Хусаинов.

Миллионер выделил основные пункты ЗОЖ, от которых он не отступает:

  • Никаких лекарств уже более 10 лет
  • Полное отсутствие сахара — за 5 лет даже ни одной конфетки и кусочка торта не съел
  • Питание три раза в день, зато без ограничений (07:00,13:00 и 19:00)
  • Здоровый сон (21:30 — 06:30)
  • Отсутствие в рационе морсов, чаев, газировок — только чистая вода.

Ранее «Наш Город» писал, что бизнесмен Хусаинов высказал свое мнение о приеме медикаментов. По словам предпринимателя, все таблетки и витамины являются «очень большим злом» — они снимают симптомы, но не избавляют от болезни. Правда, добавил, что есть случаи, когда без лекарственных средств невозможно обойтись.

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