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В Тюмени мигранты торгуют собственными вещами на стихийный рынках

Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени

18 мая 2024, 04:51
Фото: 1MI

В Тюмени мигранты торгуют собственными вещами на стихийный рынках

В Тюмени мигранты начали продавать товары на стихийных рынках. В ассортименте — мелкие предметы быта, одежда и даже личные вещи.
«Один такой рынок работает на Салаирском тракте. Несколько мужчин торгуют там различной одеждой. Торговцы говорят, что в Тюмень они прибыли из Узбекистана, а вещи продают личные, потому что требуются деньги на аренду жилья и продукты питания», — рассказали Ура.Ру очевидцы.

Также стихийный рынок работает на Червишевском тракте — там иностранцы продают б/у верхнюю одежду и обувь, мобильные телефоны.

Ранее «Наш Город» писал, что мигранты из Таджикистана переезжают в Тюменскую область целыми семьями. Иностранцы отмечают, что делают это потому, что в регионе можно заработать деньги. Кроме того, в Тюменской области хорошо развита медицина.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Рынки
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