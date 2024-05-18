Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что мигранты из Таджикистана переезжают в Тюменскую область целыми семьями. Иностранцы отмечают, что делают это потому, что в регионе можно заработать деньги. Кроме того, в Тюменской области хорошо развита медицина.