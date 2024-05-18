Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
«Один такой рынок работает на Салаирском тракте. Несколько мужчин торгуют там различной одеждой. Торговцы говорят, что в Тюмень они прибыли из Узбекистана, а вещи продают личные, потому что требуются деньги на аренду жилья и продукты питания», — рассказали Ура.Ру очевидцы.
Также стихийный рынок работает на Червишевском тракте — там иностранцы продают б/у верхнюю одежду и обувь, мобильные телефоны.
Ранее «Наш Город» писал, что мигранты из Таджикистана переезжают в Тюменскую область целыми семьями. Иностранцы отмечают, что делают это потому, что в регионе можно заработать деньги. Кроме того, в Тюменской области хорошо развита медицина.