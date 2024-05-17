Власти предупредили о важных изменениях в движении по Обходу Тюмени

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
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Updated Сегодня, 17:23
Ограничения введут в связи с проведением работ по оснащению путепровода техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.
Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ДТП с большегрузами перекрыло выезд на мост на Московском тракте.