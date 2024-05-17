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Published Сегодня, 17:21

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Updated Сегодня, 17:23

На Обходе Тюмени ограничат движение

Власти предупредили о важных изменениях в движении по Обходу Тюмени

17 мая 2024, 17:21
Фото: 1MI

На Обходе Тюмени ограничат движение

Движение транспорта на путепроводе на пересечении Обхода города Тюмени с автомобильной дорогой Екатеринбург-Тюмень частично ограничат. Мры будут действовать с 0.00 до 05.00 18, 19 и 20 мая, сообщает Главное управление строительства региона.

Ограничения введут в связи с проведением работ по оснащению путепровода техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ДТП с большегрузами перекрыло выезд на мост на Московском тракте.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дорожное строительство#Ограничение движения
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