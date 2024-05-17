Власти предупредили о важных изменениях в движении по Обходу Тюмени

Ограничения введут в связи с проведением работ по оснащению путепровода техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.