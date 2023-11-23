ТОП-5 худших поликлиник Тюмени — народный антирейтинг

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
К этой поликлинике претензии имеются последние 5 лет. Горожан не устраивают большие очереди, грубые сотрудники и проблемы с записью. Также местные пациенты остались недовольны посещением врачей, так как их проблемы не были решены.
«Обратилась к врачу по листу ожидания, выбора не было. Складывалось впечатление, будто ей вообще не интересно, о чем идёт беседа. Зафиксировала все результаты анализов, с которыми я уже пришла. „Анализы в норме, до свидания“. Причина моего обращения так и осталась не разрешённой. Доктор сидела с таким выражением лица, будто ей вообще неинтересно, „переключите серию“. На приёме дали дневник питания. Это вообще, что к чему? Какой дневник питания? Ужасный врач! Бесполезно потраченное время», — рассказывает пациентка.
Тюменцы отмечают, что в этой поликлинике порою можно столкнуться с прямым отказом в помощи и нелестными высказываниями от докторов.
«Я не знаю, что может понравиться здесь на приеме в поликлинике №17. Первые слова врача были: „Это не частная клиника, и вам никто здесь не обязан ничем“. Осмотра не было, ухо не слышит, нос не дышит, результат в карточке пациента — „здоров“. Никому не советую», — говорит о своем опыте посещения поликлинике тюменка.
Ранее эта поликлиника работала под №10, но недавно номер сменился, однако жалобы на работу учреждения остались. Тюменцы говорят о том, что записаться здесь к врачу практически невозможно, а если сделать это удалось, то даже по записи приходится ждать специалиста часами. Пациенты также сообщают о том, что врачи несвоевременно выполняют свою работу.
«В течение двух недель, после моей выписки с больничного, сотрудники поликлиники так и не закрыли больничный лист, данные в ФСС не передали, оплату получить не могу! Звонила неоднократно. Переводят с одного специалиста на другого, ничего вразумительного пояснить не могут и предлагают приехать лично. На мой вопрос: „для чего требуется моё личное посещение?“, затрудняются ответить», — жалуется тюменка.
Отмечается здесь и грубое отношение врачей к своим пациентам из-за чего люди просят городскую администрацию обратить внимание на это заведение.
«Эта поликлиника — место, куда отправили работать людененавидящих „врачей“. Пришлось побывать у терапевта, гинеколога и два раза в кабинете доврачебной помощи! Про регистратуру говорить без слез нельзя, им бы только отпихнуть пациента кому-нибудь, чтобы их не трогали и не спрашивали… В общем, впечатление от четырех посещений данного заведения ужасающие. Если эти отзывы просматривает кто-то из администрации, прошу обратить внимание на эту „поликлинику““, — негодует пациентка.
В этой поликлинике оказывают платные услуги, но несмотря на это, как сообщают пациенты больницы, работа врачей оставляет желать лучшего. Некоторым даже пришлось столкнуться с травлей со стороны местных сотрудников.
«Самый худший опыт посещения гинеколога за всю мою жизнь, довела до слез своими высказываниями о том, что в Освенциме толстых не было. Была с распущены волосами, сама не худая, но с такой ненавистью относится к любой полноте», — рассказала тюменка.
Также люди жалуются на огромные очереди и длительное время ожидания специалиста. Претензии имеются и к оформлению медицинской документации.
«Отвратительно! Пришла на платное ультразвуковое обследование. В регистратуре каждого пациента обслуживают по 30 минут. Мало, того, что в очереди столько времени простояла, так ещё и договор неправильно оформили. На кассе сотрудница отбивала чек около 7 минут, постоянно отвлекаясь на вопросы коллег. Вопросы, конечно, важный момент, но где же уважение к пациентам? В итоге оплаченную услугу я так и не получила, так как „врач“ очень уж принципиально подошёл к договору, в такой манере, как будто я собственноручно его печатала», — жалуется женщина.
По словам горожан, очереди здесь — явление регулярное. Также многие жалуются на ошибки в записи, компетенции персонала и грубость.
«Записаться на прием к терапевту невозможно. Звоню. „Приходите по живой очереди“. Пришла. Один час простояла в регистратуру. „Сегодня прием будет вечером“. Пришла вечером. Простояла еще час в регистратуру. „На прием уже нет смысла стоять, очень много людей“. Буду ждать, когда совсем плохо с сердцем станет, чтобы скорую вызвать», — негодует тюменка.
Также пациенты больницы говорят о том, что не могут дождаться врача на дому и им приходится обращаться уже в службу скорой помощи.
«Отношение к людям скотское. На приеме в фильтре. Среднее время ожидание 4 часа. Пациенты ожидают в закутке 1,5 на 4, большинство с температурой, кашлем, ни о какой социальной дистанции речи нет. Врач который принимает, больше похож на статиста, около 20 мин. заполняет базу в 1С. Что трудно дать ему медсестру, открыть еще кабинет. Путного лечения назначено не было. После сдачи анализов результаты так и не получил, звоню третий день сказать не могут, то девушка которая за это отвечает ушла, то не пришла. Касаемо вызова врача на дом, кормят завтраками, ждал 2 дня, так и увезли на скорой. Сотрудникам скорой большое спасибо», — рассказывает пациент поликлиники.
Здесь также жалуются на огромные очереди, грубость персонала и невозможность оперативно записаться к нужному специалисту.
«Вызвала врача на дом из-за высокой температуры, открыл больничный. В назначенный им день пришла закрывать. Около часа просидела в очереди к дежурному терапевту, т. к. записываться, как сказали в регистратуре по телефону, не надо. Запись забита на недели вперёд. И вот спустя час попадаю к терапевту, а та спрашивает с меня результаты анализа крови и флюорографии. Откуда я должна была узнать, что сначала нужно было попасть к терапевту за направлением, потом сдать анализы, а спустя 2 дня снова к терапевту для закрытия больничного?! И вот я несусь сдавать всё, что нужно, потратив на ожидание в очередях еще 2 часа. Через два дня снова топаю к терапевту, та отправляет в 43 кабинет, там еще полчаса в очереди и долгожданный больничный у меня на руках! Боже мой, какие мытарства», — рассказывает тюменка.
Также горожане говорят о том, что порою в обозначенные часы работы на месте нет нужного врача, а также не все записи в день приема оказываются действительными.