ТОП-5 худших поликлиник Тюмени — народный антирейтинг

Ранее эта поликлиника работала под №10, но недавно номер сменился, однако жалобы на работу учреждения остались. Тюменцы говорят о том, что записаться здесь к врачу практически невозможно, а если сделать это удалось, то даже по записи приходится ждать специалиста часами. Пациенты также сообщают о том, что врачи несвоевременно выполняют свою работу.