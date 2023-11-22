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Губернатор Александр Моор поблагодарил тюменцев за доверие

Губернатор Александр Моор поблагодарил тюменцев, проголосовавших за него на выборах

22 ноября 2023, 06:43
Фото: 1MI

Губернатор Александр Моор поблагодарил тюменцев за доверие

Ежегодное послание о положении дел в регионе Моор начал со слов благодарности. Он отметил, что на сентябрьских выборах проголосовало больше людей, чем на предыдущих.

Ежегодное послание о положении дел в регионе губернатор Тюменской области начал с благодарности.

«В сентябре жители оказали высокое доверие, повторно поддержав мою кандидатуру на выборах. Считаю это оценкой работы команды за последние пять лет», — говорит Моор.

Он также поблагодарил и избирателей, которые решили поддержать других кандидатов, и отметил, что на сентябрьских выборах проголосовало на 120 тысяч больше человек, чем на предыдущих.

Ранее «Наш город» сообщал, увеличение расходов на содержание губернатора Александра Моора связано с требованиями законодательства. В 2024 году из региональной казны на его нужды планируют потратить 26 миллионов 457 тысяч рублей.

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