Губернатор Александр Моор поблагодарил тюменцев, проголосовавших за него на выборах

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Ежегодное послание о положении дел в регионе губернатор Тюменской области начал с благодарности.
«В сентябре жители оказали высокое доверие, повторно поддержав мою кандидатуру на выборах. Считаю это оценкой работы команды за последние пять лет», — говорит Моор.
Он также поблагодарил и избирателей, которые решили поддержать других кандидатов, и отметил, что на сентябрьских выборах проголосовало на 120 тысяч больше человек, чем на предыдущих.
Ранее «Наш город» сообщал, увеличение расходов на содержание губернатора Александра Моора связано с требованиями законодательства. В 2024 году из региональной казны на его нужды планируют потратить 26 миллионов 457 тысяч рублей.