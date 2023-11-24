Сотни людей пришли на прощание с погибшим тюменским блогером

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Прощание началось в 11 утра в траурном зале на улице Одесской. К этому моменту там собрались родные и близкие Николая Николаева.
Автоблогер, напомним, внезапно скончался 17 ноября. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Мертвый мужчина несколько дней пролежал в своей квартире прежде, чем его тело обнаружили. Друзья, писал «Наш город», начали беспокоиться после того, как в одном из мессенджеров блогеру перестали доходить уведомления.
Последние несколько лет тюменец жил в Санкт-Петербурге, но похоронить его решили в Тюменской области, на кладбище в селе Боровском.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени скончался рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев. Тюменцам он в основном известен как участник панк-рок группы «Центральный гастроном».