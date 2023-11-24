Сотни людей пришли на прощание с погибшим тюменским блогером

Автоблогер, напомним, внезапно скончался 17 ноября. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Мертвый мужчина несколько дней пролежал в своей квартире прежде, чем его тело обнаружили. Друзья, писал «Наш город», начали беспокоиться после того, как в одном из мессенджеров блогеру перестали доходить уведомления.