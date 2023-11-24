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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:18

Сотни людей пришли на прощание с погибшим тюменским блогером

Сотни людей пришли на прощание с погибшим тюменским блогером

24 ноября 2023, 15:14
Фото: 1MI
В Тюмени сегодня простились с автоблогером Калян86. Проводить Николая Николаева «в последний дальний рейс» пришли несколько сотен человек.
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Прощание началось в 11 утра в траурном зале на улице Одесской. К этому моменту там собрались родные и близкие Николая Николаева.

Фото: ВК: Калян86

Автоблогер, напомним, внезапно скончался 17 ноября. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Мертвый мужчина несколько дней пролежал в своей квартире прежде, чем его тело обнаружили. Друзья, писал «Наш город», начали беспокоиться после того, как в одном из мессенджеров блогеру перестали доходить уведомления.

Последние несколько лет тюменец жил в Санкт-Петербурге, но похоронить его решили в Тюменской области, на кладбище в селе Боровском.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени скончался рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев. Тюменцам он в основном известен как участник панк-рок группы «Центральный гастроном».

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Автомобили#Блогеры#Похороны#Прощание#Блогер#Инна Доровская
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