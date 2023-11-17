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В Тюмени умер известный рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев

В Тюмени умер известный рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев

17 ноября 2023, 12:47
Фото: 1MI
В Тюмени 16 ноября из-за обширного инсульта умер рок-музыкант Валерий Кочнев. На момент смерти мужчине было 59 лет. Тюменцам он больше известен как участник известной советской панк-рок группы «Центральный гастроном».

Валерий Кочнев ушел из жизни 16 ноября в связи с перенесенным обширным инсультом. По словам его жены, ранее у музыканта проблем со здоровьем не наблюдалось.

«Валерий умер от обширного инсульта, до этого он не болел и чувствовал себя хорошо. Ничего не предвещало. Получилось внезапно», — поделилась с URA.RU жена Валерия Надежда Павлючкова.

Для жителей Тюмени он более известен как участник панк-рок группы «Центральный гастроном» образовавшейся в Советском союзе. Музыкант также занимался исследованием русского языка.

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Прощание с музыкантом состоится 18 ноября в Патрушево. Горожане могут проститься с тюменцем с 14:00 до 15:00.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец, устроивший смертельное ДТП, отправится в колонию на 5 лет. Авария, унесшая жизнь человека, произошла в декабре 2022 года. Молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погибшие#Прощание#Дмитрий Балобанов
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