В Тюмени умер известный рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Валерий Кочнев ушел из жизни 16 ноября в связи с перенесенным обширным инсультом. По словам его жены, ранее у музыканта проблем со здоровьем не наблюдалось.
«Валерий умер от обширного инсульта, до этого он не болел и чувствовал себя хорошо. Ничего не предвещало. Получилось внезапно», — поделилась с URA.RU жена Валерия Надежда Павлючкова.
Для жителей Тюмени он более известен как участник панк-рок группы «Центральный гастроном» образовавшейся в Советском союзе. Музыкант также занимался исследованием русского языка.
Прощание с музыкантом состоится 18 ноября в Патрушево. Горожане могут проститься с тюменцем с 14:00 до 15:00.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец, устроивший смертельное ДТП, отправится в колонию на 5 лет. Авария, унесшая жизнь человека, произошла в декабре 2022 года. Молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.