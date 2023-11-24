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Известны подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86

«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86

24 ноября 2023, 04:07
Фото: Калян86 / Телеграм

Известны подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86

Стали известны подробности гибели известного тюменского блогера КАЛЯН86 (Николая Галенко). Мужчина пролежал мертвый несколько дней в своей квартире, прежде чем его нашли.
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По словам друга Николая Дмитрия Радостина, в последние несколько лет тюменец жил в Санкт-Петербурге. Друзья почувствовали неладное только после того, как Николай несколько дней не отвечал в мессенджерах.

«Спохватились из-за того, что ему перестали доходить сообщения в одном из мессенджеров. Немного насторожились, что он не отвечал. Но мало ли, думаем, бывает всякое. Потом стали звонить — два дня не брал трубку, а на третий день пропали и гудки. Я попросил супругу сходить к Коле, постучать. Она сходила, но ей никто не открыл. При этом на кухне горел свет», — рассказал 72.RU Дмитрий Радостин.

В итоге мужчина сам поехал к Николаю, как только вернулся из рейса (Дмитрий работает дальнобойщиком). Ключи от квартиры друга у него были, однако открыть ими дверь он не смог, так как она была заперта изнутри.

«У меня сразу внутри всё упало. Спустился на паркинг, там его машина стоит вся в пыли. Было принято решение вскрывать квартиру. Я пошел в полицейский участок, чтобы всё было, как положено», — рассказал Дмитрий.

По его словам, квартиру вскрывали с участковым. Николая обнаружили сразу. Как позже выяснилось, он скончался пять дней назад. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность и кардиомиопатия. Николаю было всего 37 лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что церемония прощания с Николаем состоится сегодня, 24 ноября, в траурном зале в Тюмени по улице Одесской. Похоронят тюменца на кладбище в селе Боровском.

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