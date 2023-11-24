«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По словам друга Николая Дмитрия Радостина, в последние несколько лет тюменец жил в Санкт-Петербурге. Друзья почувствовали неладное только после того, как Николай несколько дней не отвечал в мессенджерах.
«Спохватились из-за того, что ему перестали доходить сообщения в одном из мессенджеров. Немного насторожились, что он не отвечал. Но мало ли, думаем, бывает всякое. Потом стали звонить — два дня не брал трубку, а на третий день пропали и гудки. Я попросил супругу сходить к Коле, постучать. Она сходила, но ей никто не открыл. При этом на кухне горел свет», — рассказал 72.RU Дмитрий Радостин.
В итоге мужчина сам поехал к Николаю, как только вернулся из рейса (Дмитрий работает дальнобойщиком). Ключи от квартиры друга у него были, однако открыть ими дверь он не смог, так как она была заперта изнутри.
«У меня сразу внутри всё упало. Спустился на паркинг, там его машина стоит вся в пыли. Было принято решение вскрывать квартиру. Я пошел в полицейский участок, чтобы всё было, как положено», — рассказал Дмитрий.
По его словам, квартиру вскрывали с участковым. Николая обнаружили сразу. Как позже выяснилось, он скончался пять дней назад. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность и кардиомиопатия. Николаю было всего 37 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что церемония прощания с Николаем состоится сегодня, 24 ноября, в траурном зале в Тюмени по улице Одесской. Похоронят тюменца на кладбище в селе Боровском.